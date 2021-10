Paradoxe accusé d’avoir une culture de travail sexiste

La société de jeux suédoise Paradox est la dernière dans l’industrie à faire face à des allégations d’environnement de travail toxique pour les femmes.

C’est selon les rapports d’Eurogamer et du magasin local Svenska Dagbladet, qui disent que l’entreprise est dominée par les hommes et que les femmes ont été largement ignorées. Un incident a vu l’embauche d’un cadre supérieur qui était devenu connu pour « des approches importunes et du harcèlement » alors qu’il travaillait dans une autre société de jeux.

Les rapports indiquent que le harcèlement chez Paradox impliquait généralement des hommes occupant des postes de direction maltraitant leurs juniors, une source ayant déclaré à Eurogamer que la direction n’était pas utile pour faire face à ce harcèlement.

« Si j’apporte quelque chose à mon manager intermédiaire, il ne va pas adresser ces choses à la haute direction, car il pourrait alors ne pas être apprécié », ont-ils déclaré, décrivant une « culture toxique » dans l’entreprise.

La nouvelle que tout n’allait pas bien chez Paradox est arrivée à la suite de la publication par les syndicats suédois Unionen et Sveriges Ingenjörer des recherches qu’ils avaient menées auprès des employés de l’entreprise. Ces résultats ont montré que 44 pour cent des membres du personnel avaient subi des mauvais traitements, tandis que 69 pour cent ont déclaré avoir été maltraités.

Cette recherche a été publiée une semaine avant que le PDG Ebba Ljungerud ne quitte l’entreprise en raison de « points de vue divergents sur la stratégie de l’entreprise ». Elle a été remplacée par l’ancien PDG et président exécutif Fredrik Wester. Peu de temps après avoir intensifié ses activités, Wester a admis qu’il avait agi de manière inappropriée avec un membre du personnel en 2018.

