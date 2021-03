ParaFit: une alimentation saine pour une vie saine

Paraj Primlani Fondateur, ParaFit

PARAFIT est une société collaborative de santé et de nutrition en ligne à croissance rapide offrant un guichet unique pour tous les besoins liés au fitness. Une idée originale de Paraj Primlani, ParaFit a vu le jour en 2018 après son parcours réussi de perte de poids. Après avoir terminé un cours certifié en diététique et nutrition, il a commencé à suggérer des plans de repas à ses amis. Lentement, Primlani a exploité le potentiel de l’industrie du fitness, utilisant la technologie à son avantage et a construit une plate-forme en ligne où l’on peut obtenir un plan d’alimentation personnalisé, un plan d’entraînement et de remise en forme, ainsi que des recettes, des suivis et bien plus encore.

Un an plus tard, elle a lancé sa sous-marque de nutrition et d’aliments diététiques ParaFit Delivers pour proposer des repas fraîchement cuisinés et nutritifs adaptés à son alimentation. Avec une équipe de plus de 45 personnes, elle cuisine et propose désormais des repas sains adaptés à son alimentation.

«Aujourd’hui, ParaFit a transformé plus de 10 000 vies dans le monde et a livré plus de 2 50 000 repas sains dans toute la RCN de Delhi», déclare Primlani. «Le pilier fondamental de ParaFit a toujours été que nous ne donnons jamais à nos clients le sentiment de devoir renoncer à leur nourriture préférée ou à une vie sociale pendant qu’ils suivent un régime. Nous leur faisons manger du poulet au beurre, des brownies, des pizzas, etc. tout est fait d’une manière très différente pour le rendre super sain », dit-il.

Offrant une gamme de plans de remise en forme et d’options de livraison de repas, ParaFit dispose d’une application où les gens peuvent suivre leur perte de poids, leurs repas, leur sommeil, leur cycle menstruel, prendre des rendez-vous virtuels avec leur Nutritonist dédié et bien plus encore. Il dispose d’une équipe de plus de 10 diététiciens agréés.

«La plus grande étape que nous avons franchie ces derniers temps a été de livrer de la nourriture quotidiennement à 200 clients à Delhi en une journée. Nous sommes également parmi les trois meilleures cuisines de livraison d’aliments sains à Delhi sur Zomato », ajoute fièrement Primlani.

Le succès parallèle des commandes en ligne via les agrégateurs de livraison est une autre plume de ParaFit.

ParaFit a commencé comme une entreprise bootstrap avec un investissement initial de Rs 1,00,000 et aujourd’hui l’a multiplié plus de 1 000 fois, dit le fondateur. «L’investissement initial a consisté à créer la première plate-forme de fitness en ligne en Inde, promettant des réponses à tous vos besoins de fitness sous un même toit. ParaFit a toujours été une entreprise rentable depuis sa création », dit-il.

L’entreprise prétend avoir un taux de renouvellement de plus de 55% et s’assure que tous ses clients transforment leur vie et intègrent une alimentation saine dans leur style de vie. La société prévoit d’ouvrir des cuisines de base et de fournir des repas sains dans toutes les villes métropolitaines de l’Inde d’ici la fin de l’année, ce pour quoi elle espère attirer des investisseurs pour un capital de croissance futur.

«Les cinq années à venir sont cruciales pour la marque ParaFit», déclare Primlani. Il envisage une expansion agressive dans le secteur de la livraison de repas sains avec une présence pan-indienne et des liens commerciaux pour la fourniture de boîtes-repas.

Primlani déclare: «Avec les services haut de gamme que nous proposons, nous envisageons un taux de croissance de 80% du chiffre d’affaires sur une base annuelle. Nous travaillons également sur une gamme de superaliments qui peuvent être vendus au détail dans toute l’Inde. Avec ces produits et kits repas, nous pouvons même offrir nos services aux personnes qui sont basées dans des villes où nous n’avons pas notre cuisine de base pour le moment. »

