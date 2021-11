Parag Agrawal nouveau PDG de Twitter : tout savoir sur l’ancien élève d’IIT Bombay remplaçant Jack Dorsey

Rejoignant Twitter en octobre 2011 en tant qu’ingénieur publicitaire, Agarwal a également détenu le titre de Distinguished Software Engineer.

Le directeur technologique (CTO) de Twitter, Parag Agrawal, a succédé à Jack Dorsey en tant que directeur général (PDG), a annoncé lundi le géant de la technologie.

Cette décision a été une surprise car rien n’indiquait que Dorsey envisageait de se retirer. Il est apparu depuis que le conseil d’administration de Twitter se préparait à sa sortie depuis l’année dernière, a rapporté ..

Qui est Parag Agrawal, le nouveau PDG de Twitter ?

Ancien élève de l’Indian Institute of Technology (IIT), Bombay, Agrawal est devenu CTO de Twitter le 8 mars, succédant à Adam Messinger après son départ en décembre 2016. Sa nomination a été annoncée en interne en octobre 2017.

Rejoignant Twitter en octobre 2011 en tant qu’ingénieur publicitaire, Agarwal a également détenu le titre de Distinguished Software Engineer. Il a effectué des stages de recherche chez AT&T, Yahoo et Microsoft avant de rejoindre Twitter.

Agarwal a obtenu son doctorat en informatique à l’Université de Stanford en 2011. Ses premiers travaux sur l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) pour augmenter la pertinence des tweets sur les délais ont été bien reconnus.

La nomination d’Agarwal au poste de PDG de Twitter fait de lui le dernier d’une longue lignée de chefs de technologie d’origine indienne, dont le PDG de Microsoft, Satya Nadella, et le PDG d’Alphabet, promoteur de Google, Sundar Pichai.

Dans une déclaration sur Twitter, Agarwal a écrit : « L’équipe, surtout, je suis reconnaissant pour vous tous, et c’est vous qui inspirez confiance en notre avenir ensemble.

Profonde gratitude pour @jack et toute notre équipe, et tellement d’enthousiasme pour l’avenir. Voici la note que j’ai envoyée à l’entreprise. Merci à tous pour votre confiance et votre soutien ???? https://t.co/eNatG1dqH6 pic.twitter.com/liJmTbpYs1 – Parag Agrawal (@paraga) 29 novembre 2021

« J’ai rejoint cette entreprise il y a 10 ans alors qu’elle comptait moins de 1 000 salariés. Alors que c’était il y a dix ans, ces jours me paraissent hier. J’ai marché à ta place, j’ai vu les hauts et les bas, les défis et les obstacles, les victoires et les erreurs.

Il a également souligné comment il souhaitait diriger Twitter en tant que PDG : « Notre objectif n’a jamais été aussi important. Notre peuple et notre culture ne ressemblent à rien au monde. Il n’y a pas de limite à ce que nous pouvons faire ensemble. Nous avons récemment mis à jour notre stratégie pour atteindre des objectifs ambitieux, et je pense que cette stratégie est audacieuse et juste. Mais notre défi majeur est de savoir comment nous travaillons pour y parvenir et obtenir des résultats – c’est ainsi que nous ferons de Twitter le meilleur possible pour nos clients, nos actionnaires et pour chacun d’entre vous.

La confiance de Jack Dorsey en Parag est «profonde»

Agarwal a également reçu le soutien du PDG sortant Dorsey. Dans la lettre annonçant sa démission que le cofondateur de Twitter a tweetée, Dorsey a écrit : « Le conseil d’administration a mené un processus rigoureux en considérant toutes les options et a nommé Parag à l’unanimité. Il est mon choix depuis un certain temps étant donné à quel point il comprend l’entreprise et ses besoins.

« Parag a été à l’origine de chaque décision critique qui a aidé à redresser cette entreprise. Il est curieux, approfondi, rationnel, créatif, exigeant, conscient de lui-même et humble. Il dirige avec cœur et âme et c’est quelqu’un avec qui j’apprends quotidiennement. Ma confiance en lui en tant que PDG est profonde. »

Dorsey faisait face à des appels à démissionner de son poste depuis le début de 2020 avec le fonds spéculatif Elliott Management Corp l’accusant de prêter peu d’attention à Twitter tout en dirigeant la société de traitement des paiements Square Inc.

Twitter a également été impliqué dans plusieurs controverses au cours du passé récent en raison de son incapacité à signaler les fausses nouvelles et l’intimidation sur sa plate-forme.

