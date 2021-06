Paraguay – Brésil : quelles sont les chances de l’égalité ?

Brésil poursuivra son chemin vers la qualification pour la Coupe du monde ce mardi lors de sa visite Paraguay au stade Defensores del Chaco. Un différend qui, entre autres détails, nommera deux des trois équipes qui n’ont pas encore perdu lors des éliminatoires actuels de la CONMEBOL.

Malgré de telles statistiques, le quintuple champion est, comme on pouvait s’y attendre, le favori selon les bookmakers pour remporter les trois points ; alors que sa victoire se négocie à 1,48, celle des rousses équivaut à 6,0 par euro investi. En échange, la cravate est évaluée à 3,75, Un résultat qui s’est répété entre les deux équipes lors de cinq des six dernières rencontres..

Malgré tout, le scratch enregistre une étape parfaite dans les qualifications actuelles : cinq jeux, cinq victoires. L’invaincu de Eduardo Berizzo, en revanche, est plus modeste : une victoire et quatre nuls. cependant, Les Auriverdes n’ont plus gagné sur les terres guarani depuis les années 1980, le concours peut donc être plus serré que ce qui, en principe, s’annonce.

Enfin, rappelons que le Paraguay – Brésil des qualifications sud-américaines pour le Qatar Coupe du monde 2022 Elle se tiendra demain, lorsque nous aurons l’occasion de voir si l’une ou l’autre des deux séquences prendra enfin fin ou si, au contraire, elles se prolongeront mutuellement.