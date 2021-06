Paraguay : voici comment sont les cotes du match de la Copa América

in

28/06/2021 à 21:33 CEST

Ronald Gonçalves

Avec des sélections de Bolivie Oui Le Venezuela officiellement éliminé tournoi, les équipes qui feront partie des quarts de finale du tournoi ont déjà été désignées. Coupe de l’America 2021. A) Oui, Uruguay Oui Paraguay Ils seront présents dans la phase d’élimination directe de la compétition continentale, et ces mêmes équipes s’affronteront lors de la dernière journée pour se placer dans leurs clés respectives en fonction de leurs positions.

Donc, les charrúa sont les favoris pour remporter la victoire selon les bookmakers, étant qu’ils payent leur conquête à 1,9. En revanche, les Guarani ont une valorisation plus défavorable pour leur conquête –payé à 5 euros– et pour la cravate –payé à 3 euros-, surtout parce qu’ils ne se sont plus imposés à leurs adversaires depuis 2007.

En ce sens, lors des 15 derniers matchs entre Uruguay Oui Paraguay, les premiers ont gagné 7 fois et fait 4 nuls, ne perdant que les 4 restants. Cependant, ceux de Eduardo Berizzo ont obtenu un meilleur score dans l’édition en cours de la Copa América (2 victoires et 1 défaite) que ceux de Oscar Tabárez (1 victoire, 1 défaite et 1 nul), les pronostics sont donc en partie équilibrés.

Enfin, rappelons que cette rencontre entre Uruguay Oui Paraguay aura lieu le 28 juin, c’est-à-dire aujourd’hui.