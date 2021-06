Paraiso Miami Beach revient en juillet avec une plateforme de natation en personne – WWD

Paraiso Miami Beach, la plateforme de maillots de bain à Miami, reviendra aux événements en personne du 8 au 11 juillet à Collins Park à Miami Beach et au Ritz-Carlton South. Il y aura également des événements satellites dans tout Miami Beach, notamment Plymouth Miami Beach, MILA et Mondrian South Beach.

Cette saison, Paraiso mettra en vedette de nouveaux noms tels que Jonathan Simkhai, Honey Birdette, Fashion Nova, Bfyne, Caravana Land, Leimakani, Boohoo et PQ Swim, entre autres.

Le défilé de Fashion Nova, par exemple, devrait être le point culminant de la semaine de la natation le 9 juillet, avec un défilé de stars et une présentation de musique en direct au Mondrian South Beach.

De retour à Paraiso, les vétérans du maillot de bain Luli Fama, Mikoh, Mola Mola, Ancora, Oh Polly et Liliana Montoya, qui présenteront leurs prochaines collections.

« Depuis sa création, l’objectif principal de Paraiso Miami Beach a été la croissance de l’industrie des vêtements de bain, de plage et de villégiature. Redonner vie à la plate-forme en personne est essentiel pour reconstruire l’économie de la mode après une période fatigante de 16 mois à travers la pandémie, et cette saison, nous sommes là pour soutenir les créateurs qui ont lutté l’année dernière pour rétablir l’entreprise et leur donner une scène pour s’épanouir à nouveau », Natalija Dedic Stojanovic, cofondatrice de Paraiso.

Procolombia, l’agence gouvernementale colombienne et Paraiso, commenceront la semaine d’événements, en accueillant le deuxième défilé annuel Destination Colombia à la tente Paraiso à Collins Park, présentant les marques colombiennes de maillots de bain et de vêtements de villégiature. PQ Swim, Bahama Mama, Naranja Furcado, Smeralda, entre autres, présenteront leurs collections Resort 2022 à la presse et aux acheteurs, suivies du showroom commercial le 9 juillet au Ritz-Carlton South Beach.

Le plus récent hôtel de Miami Beach, Celino South Beach, organisera un événement en collaboration avec Select Model Management. Kevin Murphy revient en tant que partenaire capillaire officiel de Paraiso Miami Beach, et Beam Suntory est le partenaire officiel des spiritueux.

En juillet, Models of Color Matters, une organisation à but non lucratif dont l’initiative est d’accroître la diversité et l’équité dans la mode et les médias, soutiendra la marque de maillots de bain Bfyne, du designer nigérian américain Buki Ade. L’agence de création Fika et Miami Design District s’associeront pour présenter Segunda Mano, le premier défilé annuel au profit de Lotus House Women’s Shelter. L’influenceur et artiste Journey of a Braid organisera l’émission en utilisant uniquement des pièces données de leur propre friperie pour sensibiliser à leur mission d’améliorer la vie des femmes, des jeunes et des enfants sans-abri.

Comme indiqué, Coterie sera également de retour à Miami du 10 au 12 juillet lors de la Swim Week with Destination: Miami by Coterie. Situé à l’Eden Rock Hotel de Miami Beach, avec l’événement partenaire Project: Miami, Destination Miami by Coterie présentera des vêtements, des accessoires et des chaussures inspirés des vacances, couvrant des prix de luxe contemporains, avancés et abordables.

