Parallèlement aux projets de loi visant à lutter contre la fraude électorale inexistante, les législateurs de l’État abordent une variété de sujets ⋆ .

“De temps en temps, un homme innocent est envoyé à la législature.”

— Frank McKinney Hubbard, disant

Les bonnes nouvelles sur le front législatif viennent de diverses législatures d’État. Ils nous rappellent qu’avec la frénésie omniprésente dans de nombreux États pour adopter une législation garantissant que le genre de fraude électorale inexistante qui était la marque de la récente élection présidentielle soit correctement traité, au moins certains législateurs d’État ont trouvé le temps de promulguer une législation qui n’a rien à voir avec la fraude électorale, prouvant ainsi que certains législateurs peuvent mâcher du chewing-gum et marcher en même temps.

La semaine dernière, nous avons examiné la Caroline du Sud. La législature de cet État a profité de la session de 2021 pour élargir les choix d’exécution disponibles pour les condamnés à mort. Jusqu’à ce que la législature intervienne, les condamnés à mort en Caroline du Sud n’avaient que deux choix quant à la manière dont ils souhaitaient que la peine soit exécutée : l’injection létale ou la chaise électrique. En jetant pour ainsi dire un os à celui qui allait bientôt être exécuté, la Législature ajouta une troisième méthode que le condamné peut choisir pour entrer dans l’état prescrit par l’État : le peloton d’exécution. Ce n’était qu’une coïncidence si quelques semaines après que la législature de Caroline du Sud a agi, la Cour suprême des États-Unis a eu la possibilité d’examiner la demande d’un homme du Missouri d’être exécuté par un peloton d’exécution au lieu d’une injection létale. Ses appels, abordant la question de savoir comment il aimerait être envoyé, duraient depuis des années. Dans son dernier appel, demandant qu’il soit exécuté par un peloton d’exécution au lieu d’une injection létale, la Cour d’appel du circuit américain pour le 8e circuit a jugé que sa demande avait été déposée trop tard et a refusé de l’honorer. La Cour suprême des États-Unis a refusé de s’impliquer dans la discussion. La Caroline du Sud n’était bien sûr pas le seul État à trouver le temps d’aborder des questions autres que le processus électoral. Le Texas et l’Alabama ont également participé à l’acte.

Au Texas, au cours de la même semaine que la 232e fusillade de masse de 2021 a eu lieu en Californie, fusillade au cours de laquelle huit personnes ont été tuées, Greg Abbott, le gouverneur du Texas, a signé une loi qui permettra à toute personne de plus de 21 ans de porter une arme de poing sans permis. Trompant l’adoption de ce projet de loi et ignorant la manne des fusillades de masse de 2021, Abbott a décrit la législation comme “la législation du deuxième amendement la plus forte de l’histoire du Texas”. Dans le même ordre d’idées, le sénateur américain Ted Cruz (qui a attiré l’attention pour la dernière fois sur une plage du Mexique pour échapper à la quarantaine de Covid et au temps froid que le Texas a subi en hiver) a déclaré: «Je félicite les législateurs du Texas d’avoir adopté cette loi historique. faire de la constitutionnalité une réalité et protéger le droit des citoyens respectueux des lois.

En Alabama, la législature s’est occupée d’une question un peu moins délicate. Il a été confronté au problème épineux de l’enseignement du yoga dans les écoles publiques. Jusqu’à ce que l’Assemblée législative agisse au cours de sa session récemment terminée, elle avait adopté une vision sombre du yoga et l’avait abordée de manière simple. Il a déclaré que les conseils scolaires locaux pouvaient décider d’offrir ou non le yoga et qu’il s’agissait d’une matière à option. Il prévoyait en outre, cependant, que l’instruction était limitée aux « poses, exercices et techniques d’étirement » et prévoyait que toutes les « poses, exercices et techniques d’étirement devaient avoir des noms descriptifs exclusivement anglais ».

Nonobstant les dispositions légales qui semblaient autoriser un enseignement limité du yoga en Alabama, le State Board of Education a complètement interdit le yoga dans les écoles publiques en 1993. L’interdiction a été trouvée dans le code administratif du Alabama State Board of Education. Le code interdisait spécifiquement toute technique impliquant “l’induction d’états hypnotiques, l’imagerie guidée, la méditation ou le yoga”. L’interdiction a été renforcée dans le guide pédagogique d’éducation physique de l’Alabama. Ce guide ne se limite pas à aborder le yoga. Il aborde également certaines autres activités à éviter dans les écoles publiques. Parmi les activités à éviter figurent celles qui « trop sympathisent avec le plaisir sans but ni objectif » et « limitent la participation maximale d’une majorité d’étudiants ». Afin d’expliquer aux responsables quelles activités pourraient être considérées comme trop amusantes sans but ni objectif, le guide énumère « des jeux ou des activités spécifiques pour les élèves à éviter ». Les jeux à éviter incluent : « Crack the whip, dodge ball, Doggy, doggy, où vas-tu ? Canard, canard, oie… Attention, sept de haut… Cour en désordre… Feu rouge, feu vert, Red Rover, courses de relais, Simon dit… Volez le bacon. On ne sait pas si la fin de l’interdiction du yoga mettra également fin à l’interdiction des jeux énumérés ci-dessus.

Bien que la législation semble amener l’Alabama dans la direction prise par le reste du pays en ce qui concerne le yoga, elle prévoit que « toutes les poses, exercices et techniques d’étirement doivent avoir des noms descriptifs exclusivement anglais. Il dit « les chants, les mantras, les mudras, l’utilisation de mandalas… et les salutations namaste sont expressément interdits ». Il nécessite un consentement parental signé qui comprend une reconnaissance par le parent que le yoga « fait partie de la religion hindoue » et décrit une variété d’activités de yoga qui sont interdites.

Bien que la législature ait pu étendre la capacité de ceux qui souhaitent participer aux cours de yoga, elle a trouvé un moyen de limiter la capacité de ceux qui souhaitent participer au processus électoral. Il a interdit le vote à la sauvette.

