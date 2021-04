Parallels 16.5 avec prise en charge native d’Apple Silicon maintenant disponible, des performances de VM 30% plus rapides qu’Intel

Les utilisateurs de M1 Mac disposent désormais d’une nouvelle façon de virtualiser Windows sur leurs machines. Parallels a officiellement publié Parallels Desktop 16.5 aujourd’hui avec une prise en charge native d’Apple Silicon, permettant aux utilisateurs d’exécuter Windows 10 ARM Insider Preview sur les Mac M1.

Parallels affirme que plus de 100 000 utilisateurs Mac M1 ont testé l’aperçu technique de Parallels Desktop 16.5 à l’aide de Windows 10 de Microsoft sur ARM Insider Previews. Ces bêta-testeurs ont également testé «des dizaines de milliers d’applications Intel différentes» dans le cadre de la virtualisation.

Le vice-président de l’ingénierie et du support de Parallels, Nick Dobrovolskiy, a déclaré:

«Nous avons reçu des commentaires enthousiastes sur les performances remarquables de l’aperçu technique de Parallels Desktop 16 pour M1 Mac et Windows 10 sur ARM Insider Preview, ainsi que des applications et des jeux x86, notamment Rocket League, Among Us, Roblox, The Elder Scrolls V: Skyrim, Sam & Max Save the World et bien d’autres. Les testeurs ont adoré les fonctionnalités faciles à utiliser de Parallels Desktop et l’intégration transparente de Windows avec macOS Big Sur, ce qui a augmenté la productivité », a déclaré Dobrovolskiy.