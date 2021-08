Parallels 17 apporte la prise en charge de la virtualisation de Windows 11 et macOS Monterey, des graphismes améliorés, des optimisations M1 et bien plus

Parallels Desktop 17 est sorti aujourd’hui, apportant une prise en charge native de Windows 11 et macOS Monterey aux Macs silicium Intel et Apple, ainsi qu’une gamme d’améliorations de performances et de compatibilité.



Il convient de noter d’emblée que les versions de Windows que Parallels 17 peut exécuter sur un Mac M1 sont actuellement limitées aux Insider Previews pour Windows 10 et Windows 11, en raison de leur compatibilité avec le matériel basé sur ARM. Cependant, Parallels a promis que lorsque Windows 11 sera officiellement rendu public, le logiciel de virtualisation pourra l’exécuter.

Avec cette mise en garde, pour les systèmes ‌M1‌ et Intel, Parallels 17 reprend Windows et Linux jusqu’à 38 % plus rapidement par rapport à la version précédente, et bénéficie d’une multiplication par six du traitement graphique OpenGL et d’une amélioration jusqu’à 25 % des performances graphiques 2D, selon l’entreprise.

Si vous l’exécutez sur une machine Apple au silicium, attendez-vous à des temps de démarrage Windows 33 % plus rapides, des performances de disque jusqu’à 20 % meilleures sur Windows 10 Insider Preview et des performances DirectX 11 jusqu’à 28 % plus rapides.

Ailleurs, Parallels a amélioré son mode Coherence, qui vous permet d’exécuter une application Windows sans lancer la machine virtuelle complète. Coherence affichera désormais les fermetures de fenêtres, les mises à jour et les écrans de connexion, tandis que le glisser-déposer entre les applications Windows et Mac a été amélioré, avec la prise en charge du déplacement de texte et d’images entre les fenêtres, y compris la prise en charge de Quick Notes à Monterey.

Les utilisateurs de ‌M1‌ peuvent également désormais utiliser BitLocker et Secure Boot grâce à une puce TPM (Trusted Platform Module) virtualisée. Windows 10 reconnaîtra également l’état de la batterie de macOS et activera le mode d’économie de batterie lorsque la batterie de votre Mac est faible.

Parallels Desktop 17 est entièrement passé à un modèle d’abonnement, ce qui signifie que l’édition standard coûte 79,99 $ par an, tandis que les éditions Pro et Business sont disponibles pour 99,99 $ par an. Les utilisateurs qui ont acheté une licence perpétuelle pour une version antérieure de Parallels Desktop peuvent passer à Parallels Desktop 17 pour 49,99 $. Un essai gratuit est disponible en téléchargement sur le site Web de Parallels.