Parallels 17 apporte une expérience de machine virtuelle améliorée

Parallels, le moyen populaire de virtualiser différents systèmes d’exploitation sur macOS est disponible avec une toute nouvelle version qui ajoute des fonctionnalités intéressantes. En tête d’affiche de cette version, une expérience de jeu Windows améliorée, la possibilité d’exécuter des versions bêta de macOS Monterey dans une machine virtuelle sur Apple Silicon et une puce TPM virtuelle pour Windows. Continuez à lire pour tout savoir sur les nouvelles fonctionnalités de Parallels 17.

Notre percée dans l’exécution transparente d’applications Windows 10 sur des ordinateurs Mac basés sur Apple M1 n’était que le début du nouveau chapitre de Parallels Desktop pour Mac en offrant des expériences utilisateur améliorées exécutant des machines virtuelles sur des appareils Mac, a déclaré Nick Dobrovolskiy, vice-président senior de l’ingénierie et de l’assistance chez Parallèles. Parallels Desktop 17 pour Mac continue d’offrir des améliorations de performances et de stabilité ainsi que des fonctionnalités innovantes et faciles à utiliser sur Intel et Apple M1 Mac, offrant aux utilisateurs l’expérience Windows sur Mac la plus avancée jamais réalisée. En collaboration avec Apple, nous sommes ravis d’avoir créé le premier prototype au monde d’une machine virtuelle macOS Monterey fonctionnant sur un Mac avec une puce Apple M1.

Lors de mes premiers tests de Parallels 17, j’ai trouvé que c’était fantastique de fonctionner sur Apple Silicon. Il existe un certain nombre de fonctionnalités qui justifient une mise à niveau si vous comptez sur la virtualisation pour votre travail.

Conçu pour macOS Monterey et Windows 11

Le logiciel ne reste pas immobile et les systèmes d’exploitation non plus. macOS Monterey et Windows 11 arriveront le plus tôt possible et Parallels 17 est prêt pour eux à la fois en tant qu’hôte et en tant qu’invité. Si vous devez commencer à tester macOS Monterey pour votre travail mais que vous n’êtes pas prêt à l’exécuter à plein temps, Parallels 17 vous permet de l’exécuter dans une machine virtuelle dès aujourd’hui. Parallels a travaillé en étroite collaboration avec Apple pour optimiser l’expérience d’exécution de macOS Monterey dans une machine virtuelle.

Performance améliorée

Parallels 17 montre des améliorations de vitesse notables à tous les niveaux. La reprise d’un système d’exploitation est désormais 38 % plus rapide et OpenGL est jusqu’à six fois plus rapide. Les Apple Silicon Mac rapportent une augmentation des performances de plus de 20 % avec le temps de démarrage de Windows 100, les performances du disque et les performances DirectX11.

Nouvelles fonctionnalités Apple Silicon pour Parallels 17

Windows 10 reconnaît l’état de la batterie de macOS et permet d’économiser la batterie lorsque la batterie de votre Mac est faible. La nouvelle puce TPM virtuelle de Parallels 17 permet à Windows 10 et Windows 11 d’utiliser BitLocker et Secure Boot pour une meilleure protection des données.

Gestionnaire de ressources automatique

L’un des défis avec les machines virtuelles est de décider quelle quantité de matériel macOS leur allouer. Parallels 17 inclut un gestionnaire de ressources automatique conçu pour évaluer et conseiller sur la quantité optimale de ressources matérielles pour chacune de vos VM.

Faites glisser et déposez du contenu entre Mac et Windows

Ma nouvelle fonctionnalité préférée de Parallels 17 est la possibilité de déposer n’importe quel texte ou image entre les applications Mac et Windows, y compris entre les applications Windows et macOS Monterey Quick Note.

Résumé sur Parallels 17

Ce ne sont là que quelques-unes des fonctionnalités clés de la dernière version de Parallels. D’autres mises à niveau incluent un meilleur contrôle de l’espace disque et des noms de lecteur USB plus reconnaissables. Il existe un nouveau plug-in Visual Studio dans l’édition Mac Pro et des options de déploiement supplémentaires pour l’utilisation de Parallels dans un environnement macOS managé.

Dans l’ensemble, c’est une version solide pour Parallels. Si vous comptez sur la virtualisation pour accéder aux applications Windows, tester les versions bêta ou jouer à des jeux Windows sur votre Mac, la mise à niveau vaut la peine.

Parallels 17 peut être téléchargé pour être utilisé dans un essai gratuit. Le prix de la mise à niveau commence à 49,99 $ et les nouvelles licences à 99,99 $. Les licences d’abonnement commencent à 79,99 $ et garantissent que vous disposez toujours de la dernière version à un prix inférieur au prix de vente au détail.

