Parallels Desktop 17.1 ajoute une prise en charge complète de Windows 11 et macOS 12

Le logiciel de virtualisation populaire Parallels a été mis à jour vers la version 17 plus tôt cette année avec plusieurs améliorations telles que des performances améliorées, une puce TPM virtuelle, un glisser-déposer entre macOS et Windows, et plus encore. Maintenant, la société a publié Parallels Desktop 17.1, qui ajoute une prise en charge complète de macOS Monterey et Windows 11.

Comme partagé par Parallels dans un article de blog, la mise à jour garantit que les utilisateurs peuvent exécuter Parallels Desktop sur macOS Monterey avec une prise en charge complète. Les Outils Parallels ont également été mis à jour pour prendre en charge la dernière version de macOS, ce qui rendra Monterey plus fluide sur les machines virtuelles.

Pour ceux qui ont besoin de machines virtuelles Windows, Parallels Desktop 17.1 améliore également la prise en charge de Windows. La mise à jour est désormais livrée avec le TPM virtuel (Trusted Platform Module) activé par défaut, ce qui facilitera l’installation et l’exécution de Windows 11.

La société a optimisé Parallels Desktop pour exécuter encore plus de jeux, dont World of Warcraft, Age of Empires 2 Definitive Edition, Tomb Raider 3, Metal Gear Solid V : The Phantom Pain, Mount & Blade II : Bannerlord, World of Tanks, Raft, et plus. Et si vous exécutez une machine virtuelle Linux, Parallels prend désormais en charge VirGL pour permettre l’accélération 3D.

« Sachant que Parallels Desktop joue un rôle essentiel en permettant aux utilisateurs d’exécuter les dernières versions de Windows sur leur appareil Mac préféré aujourd’hui, nous avons développé une solution simple pour aider tous les utilisateurs à passer à Windows 11 avec l’activation des vTPM par défaut sur tous Appareils Mac », a déclaré Elena Koryakina, vice-présidente de l’ingénierie chez Parallels. « La dernière version de Parallels Desktop s’appuie également sur les principales demandes de nos clients avec de nouvelles intégrations de jeux et 3D pour améliorer encore l’expérience utilisateur.

La mise à jour de Parallels Desktop 17.1 est disponible gratuitement pour les utilisateurs de Parallels Desktop 17. Les clients peuvent soit acheter une licence individuelle pour 99,99 $, soit obtenir un abonnement annuel, qui fournit des mises à jour pour les nouvelles versions de Parallels, pour 79,99 $.

Vous trouverez plus de détails sur le site Web de Parallels.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :