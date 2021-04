Parallels Toolbox 4.5 ajoute Apple Silicon et un nouveau tableau de bord

La plupart des gens connaissent Parallels comme un logiciel de virtualisation qui facilite l’exécution de Windows sur votre Mac, mais la société dispose d’un utilitaire macOS incroyablement utile appelé Parallels Toolbox que la plupart des gens ne connaissent probablement pas. Aujourd’hui, Parallels Toolbox 4.5 a ajouté la prise en charge d’Apple Silicon, un nouveau tableau de bord pour vos outils les plus utilisés et une toute nouvelle interface utilisateur.

Parallels Toolbox 4.5 comprend plus de 45 outils permettant de gagner du temps pour macOS, y compris des tâches que vous avez probablement des applications utilitaires dédiées à utiliser. Les plus populaires incluent:

Téléchargez des vidéos depuis Facebook, YouTube, Vimeo, etc. Coupez rapidement le son de votre micro pour Zoom, Google Hangouts, etc. Verrouillez votre bureau si vous devez vous éloigner Créez un GIF, une capture d’écran ou enregistrez votre écran Trouvez des fichiers en double pour libérer de l’espace Éjecter lecteurs externes en un seul clic Activez le mode AirPlane pour désactiver toutes les communications externes Convertissez la vidéo pour la synchronisation iPad et iPhone Réglez un minuteur Désinstallez les applications macOS Téléchargez l’audio à partir du Web Redimensionner les images Voir l’historique de votre presse-papiers Beaucoup plus!

Alors que Parallels Toolbox 4.5 fonctionnait très bien avec la technologie Rosetta 2, c’est formidable de le voir devenir natif d’Apple Silicon. Le nouveau tableau de bord personnalisable vous permet de trouver rapidement vos outils personnalisés les plus utilisés, afin qu’ils soient plus faciles d’accès. Parallels Toolbox se lance avec environ la moitié du nombre d’outils dont il dispose aujourd’hui, et selon la vidéo ci-dessus, d’autres sont à venir. Si vous utilisez un PC, Parallels Toolbox est également disponible pour Windows.

Si vous avez besoin d’un tas d’applications utilitaires différentes pour gérer les choses que Parallels peut gérer, alors vous voudrez vérifier l’essai gratuit pour voir si vous pouvez en éliminer beaucoup et utiliser une seule application à la place. Parallels Toolbox 4.5 comprend un essai gratuit de sept jours, puis coûte seulement 19,99 $ / an, ce qui inclut toutes les futures mises à jour tant que votre abonnement est actif.

