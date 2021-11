Parallels Toolbox 5.1 pour macOS ajoute une nouvelle fonctionnalité de température du processeur

Parallels a récemment annoncé sa nouvelle version de Parallels Toolbox pour les utilisateurs de macOS. Avec la mise à jour 5.1, l’une des principales fonctionnalités est un nouvel outil de température du processeur.

Selon un article de blog, il existe deux versions de Parallels Toolbox, une pour Mac et une autre pour Windows. Avec la version 5.1, chacun de ces systèmes d’exploitation a ses propres nouveaux outils.

Pour les utilisateurs de macOS, Parallels Toolbox ajoute une nouvelle fonctionnalité de température du processeur :

Cet outil vous indique la température de chacun des cœurs du processeur de votre Mac et répertorie également les vitesses de ventilation qui refroidissent ces cœurs. La chaleur est l’une des principales causes de « usure et déchirure » ​​sur l’électronique, et le geek en moi aime connaître la température de mon Mac. Il est également intéressant de voir quelles applications font augmenter considérablement la température du processeur.

De plus, l’icône Parallels Toolbox a été simplifiée et est désormais plus reconnaissable que jamais dans la barre de menus Mac. L’application a également augmenté la taille de sa fenêtre principale et ajouté une vue en grille. Avec cela, vous pouvez maintenant redimensionner la fenêtre verticalement lorsque vous affichez la bibliothèque complète d’outils.

Parallels Toolbox apporte également « de nombreuses améliorations dans les 50 outils et plus de la version Mac de l’application », déclare Kurt Schmucker, chef de produit senior de l’entreprise.

L’amélioration dont je suis le plus satisfait est la prise en charge du texte vertical en japonais, chinois et coréen dans l’outil Reconnaître le texte. En plus de la prise en charge du texte vertical dans les langues asiatiques, la qualité de reconnaissance de toutes les langues a été considérablement améliorée. L’outil Reconnaître le texte est mon deuxième outil le plus utilisé, et je traite tout le temps du texte japonais et chinois, vous pouvez donc voir pourquoi c’est l’amélioration dont je suis le plus satisfait.

Voici les autres nouveautés de cette mise à jour :

Historique du presse-papiers – vous pouvez désormais choisir de ne collecter que du texte, uniquement des images ou les deux.

Convertisseur d’unité – couple ajouté et unités impériales russes.

Ne pas déranger– la nouvelle option de limite de temps vous permet de définir combien de temps l’outil reste actif.

Gestionnaire de fenêtres– vous pouvez maintenant redimensionner une fenêtre à une taille spécifique ou la déplacer vers un autre affichage.

Pause– prise en charge de plusieurs sessions de répétition, des intervalles de travail de 60 minutes et la possibilité de spécifier votre horaire de travail (en jours et en heures).

Archiver– vous pouvez maintenant choisir où les archives résultantes seront enregistrées.

Zone d’enregistrement, fenêtre d’enregistrement, écran d’enregistrement– algorithmes de compression optimisés pour que les fichiers de sortie prennent moins d’espace sur le disque.

Enfin et surtout, la société note que les nouveaux utilisateurs de MacBook M1 Pro et M1 Max peuvent parfois avoir des difficultés avec l’encoche sur l’écran et les ingénieurs s’efforcent d’ajouter « de futures améliorations pour mieux prendre en charge l’encoche d’écran ».

Parallels Toolbox 5.1 est une mise à jour gratuite pour les utilisateurs qui paient 19,99 $ par an pour le logiciel.

