Paralysée, incapable de parler, Chyno Miranda renaît

Une histoire de lutte, c’est ce que Chyno Miranda a partagé avec ses followers, qui ont été vraiment surpris de voir tout ce qu’il a dû traverser pour être ce qu’il est aujourd’hui.

Le membre du duo Chyno et Nacho s’est retrouvé paralysé, incapable de marcher et même incapable de parler; L’interprète a même tenu 15 jours sous sédation. C’est grâce à sa femme que les fans ont pu voir des images de son rétablissement.

Dans une vidéo qu’il chanteur Chyno miranda partagé sur son compte Instagram officiel a remercié ses abonnés d’être là et a raconté ce qui s’est passé, tout cela à la suite de Covid-19. Le virus redouté s’est compliqué et a conduit à une neuropathie périphérique.

La neuropathie a rendu le célèbre homme incapable de marcher, mais les choses se sont encore compliquées lorsqu’on lui a diagnostiqué une encéphalopathie, une inflammation du cerveau ; Cette dernière condition mettait en danger la santé du chanteur et limitait un peu ses fonctions.

Chyno a avoué qu’il continuait à se rétablir et qu’il avait dû faire face à la confusion, à la dépression, à des problèmes d’élocution et autres, cela a été un processus très difficile pour lui et toute sa famille.

Dans l’enregistrement, le fort changement physique que le reggaeton a eu à la suite de la maladie et de ses complications est évident, à l’heure actuelle, il semble manifestement beaucoup mieux et a pris du poids.

La femme de Chyno Miranda a avoué que voir cette vidéo l’avait remplie de larmes parce qu’elle se souvient de tout ce qu’ils ont vécu et a de nouveau demandé aux fans de la chanteuse de prier pour sa santé.