Param Bir Singh a-t-il fui l’Inde ? Le ministre du Maharashtra dit que l’ex-policier de Mumbai est porté disparu, recherche sur

Le CID a recherché Singh afin d’exécuter le mandat de libération sous caution émis contre lui par la commission KU Chandiwal après que Singh ne s’est pas présenté devant elle après des convocations répétées.

Le ministre de l’Intérieur du Maharashtra, Dilip Patil, a déclaré jeudi que l’ancien commissaire de police de Mumbai, Param Bir Singh, était porté disparu et que le gouvernement de l’État le recherchait, ajoutant que c’était une “bonne chose” s’il fuyait le pays. Les remarques sont venues lorsque Patil a été interrogé sur les informations selon lesquelles Singh avait fui le pays.

« Nous cherchons où il se trouve. J’ai entendu quelque chose comme ça, mais en tant que fonctionnaire, il ne peut pas quitter le pays sans nous en informer. Nous avons publié une circulaire de surveillance (LOC) et s’il s’en va, ce n’est pas bon », a déclaré Patel aux journalistes lors d’un événement dans le sud de Mumbai.

