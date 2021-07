Paramètres Android Auto importants à modifier avant de partir en voyage | La technologie

in

Android Auto possède de nombreux paramètres qui améliorent l’expérience de voyage sur la route. Nous vous disons les cinq plus importants.

Avant de partir en voyage il faut toujours vérifier que tout est en ordre, à la fois le matériel et les valises, portefeuille et documentation, ainsi que l’éphémère des configurations Android Auto nécessaires pour atteindre notre destination.

Toutes ces vérifications doivent être faites avec la voiture arrêtée pour éviter tout accident éventuel. De plus, si nous utilisons Android Auto, certains paramètres peuvent améliorer l’interaction avec cette version d’Android pour les voitures pendant la conduite.

Nous n’avons pas besoin d’avoir Android Auto dans le véhicule, cela fonctionne également si nous avons un appareil mobile et l’utilisons comme navigateur embarqué. En fait, le plus confortable est de le configurer de cette manière et ensuite lors de la connexion avec la voiture, si cette possibilité existe, il sera déjà configuré correctement.

Définir les modes jour et nuit

Android Auto utilise par défaut le mode couleur activé sur l’appareil. Cela signifie que, si nous avons le mode jour, il utilisera des couleurs claires et si nous avons le mode nuit, des couleurs sombres. De nombreux utilisateurs laissent ces modes changer automatiquement tout au long de la journée, mais dans Android Auto, cela peut être gênant.

Il est préférable d’avoir un mode couleur toujours fixe, que ce soit en mode nuit ou en mode jour.. Pour ce faire, il suffit d’aller dans l’application Android Auto, dans la fenêtre de gauche, vous devez cliquer sur l’option Paramètres.

Dans l’option de paramètres, ce que vous devez faire est de descendre jusqu’à la fin et où il est écrit “version”, appuyez à plusieurs reprises jusqu’à ce que les options de développement soient activées. Une fois les options développeur activées, dans le même menu de paramètres, nous cliquerons sur les trois points dans le coin supérieur droit.

Cliquer sur les trois points ouvrira les options du développeur et nous y trouverons le paramètre appelé “Jour / nuit”. Ce paramètre nous permet de définir un mode de couleur pour Android Auto à tout moment.

Jetez un œil au menu de conduite Android

Google a inclus un menu de conduite dans Android, ce n’est pas exactement Android Auto, mais c’est quelque chose entre les deux. L’utilité principale est que le téléphone est capable de détecter quand nous conduisons et de connecter les appareils automatiquement sans avoir à faire quoi que ce soit.

Pour faire apparaître ce menu, nous devons ouvrir Android Auto et cliquer sur la section des paramètres du véhicule.. Dans cette section, des options de lecture automatique ou de connexion avec des appareils apparaîtront, vous pouvez y configurer le comportement d’Android Auto à volonté.

Réglez la musique pour qu’elle joue toute seule

Changer de chanson ou appuyer sur play pour lancer la musique est un geste qui détourne l’attention de la conduite. Pour éviter cela dans Android Auto, il existe un paramètre qui permet à la musique que nous écoutons en entrant dans la voiture d’être diffusée directement via les haut-parleurs du véhicule.

Cette option se trouve dans la section des paramètres Android Auto, dans l’onglet général. C’est un réglage vraiment simple, car on ne peut que le désactiver ou l’activer. Pour ce faire, il vous suffit d’appuyer sur le curseur de droite..

Android Auto peut vous indiquer la météo

Il est d’une importance vitale de connaître le temps qu’il fera lorsque nous arriverons à destination. C’est pourquoi Android Auto intègre une fonctionnalité qui permet d’afficher la météo sur l’écran de l’appareil mobile.

Lors de l’activation de cette fonctionnalité, les étapes sont les mêmes que dans les recommandations précédentes. La première chose à faire est d’aller à l’écran de gauche, d’entrer les paramètres et une fois là-bas de passer à la section qui dit “Général”. Dans cette section, nous pouvons activer ou désactiver Android Auto pour nous montrer l’heure.

Contrôler toutes les notifications

Les notifications sont un danger lorsque nous conduisons, elles peuvent être gênantes et l’issue peut être fatale. La meilleure recommandation est de toujours désactiver les notifications et de se concentrer sur la conduite.

Si, pour une raison quelconque, nous devons être au courant d’un message ou d’un appel, il est préférable de configurer Android Auto pour s’en occuper.De cette façon, nous éviterons de prendre le mobile avec nos mains et de lâcher le volant.

Pour configurer les notifications dans Android Auto, il suffit d’aller dans la section des paramètres. Dans cette section, nous trouverons une sous-section spécifique pour les notifications. Les options qui s’affichent sont les suivantes :

Afficher les messages reçus : affiche la première ligne de messages dans les notifications reçues si le véhicule est à l’arrêt. Afficher les notifications de messages. Afficher les notifications de messages de groupe. Notifications silencieuses.

Nous pouvons choisir entre les différentes options afin de configurer les notifications selon ce qui nous convient le mieux.

Ces cinq paramètres sont vraiment utiles lors de la configuration d’Android Auto, mais ils ne sont pas les seuls. Son truc est de toujours garder un œil sur l’application afin de se tenir au courant des nouveautés que Google ajoute.