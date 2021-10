Paramètres iOS 15 à modifier dès maintenant pour une meilleure autonomie de la batterie de l’iPhone

Faire durer la batterie de votre téléphone toute la journée peut être difficile, surtout si vous ne savez pas exactement ce qui la ronge. Avec la récente sortie d’iOS 15, certains utilisateurs ont remarqué que la durée de vie de la batterie de leur iPhone diminuait plus rapidement que d’habitude. Si vous êtes l’un des nombreux à faire face à l’épuisement plus rapide de votre batterie, la modification de ces paramètres peut vous aider à récupérer une partie de cette autonomie.

Comment résoudre les problèmes de durée de vie de la batterie iOS 15

Source de l’image : Pomme

iOS 15 apporte de nombreuses fonctionnalités intéressantes à la gamme d’iPhone d’Apple, mais il semble également poser quelques problèmes. L’un des plus gros problèmes que les utilisateurs ont remarqués est la diminution de la durée de vie de la batterie. Équilibrer la durée de vie de votre batterie avec la façon dont vous utilisez votre téléphone peut être délicat, mais ce n’est pas impossible. Bien qu’une grande partie du travail se résume à l’optimisation du système d’exploitation, vous pouvez également modifier des paramètres importants dans le téléphone lui-même pour en tirer un peu plus de jus.

Modifier les paramètres de suivi des applications

L’une des principales fonctionnalités publiées dans les récentes mises à jour iOS est la possibilité de déterminer quelles applications peuvent suivre l’utilisation et l’emplacement de vos données. Par défaut, cette fonctionnalité est activée, vous permettant de déterminer si vous souhaitez autoriser une application à vous suivre ou lui demander de ne pas vous suivre. Si vous souhaitez économiser un peu d’autonomie, vous pouvez désactiver cette option d’emblée.

Ouvrez l’application Paramètres sur votre téléphone, accédez à Confidentialité, puis ouvrez les options de suivi. Ensuite, recherchez les paramètres appelés « Autoriser les applications à demander le suivi » et désactivez-les. Cela entraînera le refus automatique de toutes les applications et désactivera la notification.

Désactiver les services de localisation inutiles

Les services de localisation sont un autre gros épuisement de la batterie sur les smartphones modernes. Bien que vous souhaitiez sans aucun doute laisser certaines applications suivre votre position, toutes les applications n’ont pas besoin de savoir où vous avez été. Vous pouvez vous rendre dans Paramètres, Confidentialité, puis Services de localisation pour voir une liste complète de toutes les applications qui ont récemment utilisé votre position. Nous vous recommandons de passer à Pendant l’utilisation ou à Désactivé si vous ne voulez pas qu’une application vous suive en permanence.

Vous pouvez également sélectionner Services système dans ce menu pour afficher une liste de toutes les applications basées sur le système qui pourraient suivre votre emplacement. Cela inclut des éléments tels que Localiser mon iPhone, HomeKit et les alertes géolocalisées. Vous pouvez déterminer quels services sont les plus essentiels en vérifiant la couleur de la flèche à côté d’eux. Une flèche violette continue signifie que l’application a récemment utilisé votre position. Une flèche violette creuse indique qu’il peut utiliser votre position dans certaines conditions, comme entrer ou sortir d’une zone. Enfin, une flèche grise signifie que l’élément a utilisé votre position au cours des dernières 24 heures. Si le service n’a pas de flèche et que vous ne l’utilisez pas beaucoup, vous pouvez le désactiver pour récupérer un peu d’autonomie.

Ajustez la fréquence d’actualisation des applications en arrière-plan

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Une autre fonctionnalité lourde de la batterie dans iOS 15 est sa fonction de rafraîchissement automatique en arrière-plan. Lorsqu’il est activé, il actualisera les applications telles que Gmail, Twitter et plus encore en arrière-plan, même si vous ne les utilisez pas. Cela peut être utilisé pour vous assurer d’avoir les notifications les plus récentes de ces applications, mais souvent les applications qui n’ont pas besoin d’être actualisées l’auront activée.

Vous pouvez désactiver l’actualisation de l’application en arrière-plan sur les applications qui ne sont pas nécessaires en ouvrant Paramètres, Général, puis Actualisation de l’application en arrière-plan. Vous voudrez le laisser activé pour certaines applications, mais pour d’autres, vous pouvez le désactiver pour vous aider à économiser votre batterie.