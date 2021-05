Paramount + annonce des productions originales avec Diego Boneta et Demián Bichir – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

– La plateforme de streaming Paramount Plus a annoncé les productions originales locales qui feront partie de son catalogue à partir du troisième trimestre de l’année, dans lesquelles se distinguent des artistes mexicains tels que Diego Boneta, Demián Bichir et Mariana Treviño.

La gran ola et At Midnight seront les deux productions avec lesquelles Diego Boneta, acteur de Luis Miguel, la série (2018), participera pour la plateforme arrivée en Amérique latine en mars dernier.

La première est une série biographique basée sur la vie du surfeur mexicain Carlos “Coco” Nogales, considéré comme l’un des meilleurs au monde, dans laquelle Boneta incarnera ses débuts difficiles à Mexico, jusqu’à ses jours de gloire et de gloire.

Dans le film At Midnight, Boneta sera le protagoniste d’une comédie romantique dans laquelle deux jeunes décident de ne pas tomber amoureux.

Le film est produit par Three Amigos, de Boneta, avec Fred Berger (La La Land, 2016) et Teorema, la compagnie de Michel Franco (Nuevo Orden, 2020) et Eréndira Núñez Larios, entre autres.

La liste des sorties à venir s’élève à 20 titres, dont Bichir (Godzilla vs Kong, 2021) en tant que producteur et réalisateur dans JG Ballar Adaptation, une série écrite par le journaliste mexicain Juan Villoro.

Cela fait suite à l’histoire d’amour de Ted et Alice qui dépeint la violence et le danger auxquels les journalistes sont confrontés chaque jour lorsqu’ils couvrent la guerre contre la drogue au Mexique et aux États-Unis.

La liste contient également la série Cecilia, avec Treviño (Club de Cuervos, 2015) et le Dr Ballí, une série documentaire réalisée par le journaliste et réalisateur de documentaires Diego Enrique Osorno, basée sur la vie d’Alfredo Ballí, un médecin de Monterrey reconnu coupable d’avoir assassiné son épouse.

Parmi les productions brésiliennes annoncées, on trouve Río Shore, qui reproduit le format Jersey Shore aux États-Unis et Acapulco Shore au Mexique, ainsi que les séries Adriano el Emperador et Las followers.

Marley & Mirko et Manos arriba chef seront quelques-unes des productions argentines qui arriveront sur la plate-forme et la première du long métrage «Nieva en Benidorm» est attendue, un drame espagnol coproduit par VIS et El Deseo, producteur de Pedro Almodóvar.

Source: Cependant