Paramount+ annonce une collection des fêtes remplie de promotions saisonnières et plus encore

La bibliothèque de streaming Paramount + se sent un peu festive. À mi-décembre et à l’approche de Noël, le streamer a dévoilé sa gamme complète de vacances et de Noël, qui comprend tout, des titres familiaux aux classiques de Noël et même des événements en direct et à la demande.

Cette saison des fêtes, les abonnés Paramount + peuvent s’offrir des titres bien-aimés comme A Christmas Carol, Bridget Jones’s Diary et Serendipity, tous des incontournables de Noël disponibles en streaming dans la bibliothèque de contenu. Le service de streaming a également introduit de nouveaux titres de vacances pour les enfants, notamment A Loud House Christmas et son spécial de vacances Razmoket, Traditions. Abritant un certain nombre de séries bien-aimées, Paramount + offre également aux abonnés un moyen facile d’accéder à leurs épisodes de vacances préférés, des émissions telles que Tout le monde déteste Chris et Frasier aux émissions pour enfants comme iCarly et Peppa Pig. Le mois de décembre sera également marqué par plusieurs émissions spéciales en direct et à la demande, dont le réveillon annuel du Nouvel An : Nashville’s Big Bash, qui aidera les abonnés de Paramount+ à sonner en 2022.

Les fans qui attendent avec impatience ces frénésie de vacances peuvent souscrire à un abonnement Paramount+ en cliquant ici. Paramount+ propose deux niveaux d’abonnement : le forfait Essential et le forfait Premium. Coûtant 4,99 $ par mois, le forfait Essential est un forfait publicitaire. Le forfait sans publicité, le forfait Premium, coûte 9,99 $ par mois. Continuez à faire défiler pour voir tous les titres de vacances disponibles dans la bibliothèque de streaming Paramount+.

Titres jeunesse – Mentions spéciales

Un Noël à la maison bruyante

Un film de vacances original en direct basé sur la série animée primée aux Emmy Awards de Nickelodeon A Loud House

Traditions Razmoket

Dans Razmoket Traditions, « La première Hanoucca de Tommy tombe la veille de Noël, et la famille Pickles doit jongler avec leurs traditions familiales pour s’assurer que chacun se sente important, tout en célébrant Las Posadas avec Betty et sa famille. L’épisode présente les stars invitées Raini Rodriguez dans le rôle de Gabi, Swoosie Kurtz dans le rôle de Minka, Henry Winkler dans celui de Boris et Tata Vega dans celui de Tia Esperanza. »

Le pays des merveilles d’hiver de Bob l’éponge

Une collection d’épisodes bien-aimés de la série animée à succès, notamment « Patchy the Pirate Presents the SpongeBob SquarePants Christmas Special », « It’s a SpongeBob Christmas! » et « Frozen Faceoff ».

Titres pour enfants suite

Les plus jeunes abonnés de Paramount + peuvent ressentir la joie des Fêtes en regardant des épisodes sur le thème des vacances de leur série préférée, le streaming ayant compilé une liste d’épisodes de vacances d’émissions bien-aimées comme iCarly, PAW Patrol, et plus encore.

Bubble Guppies (« Joyeuses Fêtes, M. Grumpfish »)

iCarly (« iNoël »)

Dora l’exploratrice (« Un cadeau pour le Père Noël »)

Henry Danger (« Holiday Punch »)

Pat’ Patrouille (« Les chiots sauvent Noël »)

Peppa Pig (« Grotte du Père Noël/Visite du Père Noël »)

The Fairly OddParents (« Merry Wishmas »),

L’inspecteur Gadget sauve Noël

Spectacle All Star Nickmas

Top Elfe

Sonic l’explosion de Noël

Classiques de Noël

Alors que la bibliothèque Paramount + propose des dizaines de titres de la bibliothèque ViacombCBS plus large, décembre est consacré aux vacances et le service de streaming ne manque pas de classiques de Noël bien-aimés.

Un chant de noel

Le journal de Bridget Jones

Joyeux Noel

Sérendipité

Survivre à Noël

Épisodes de vacances

En plus des épisodes de vacances bien-aimés des séries pour enfants, Paramount + a également organisé une liste d’épisodes de vacances de séries préférées des fans pour les adultes. Vous pouvez trouver cette liste ci-dessous :

Beverly Hills, 90210 (« Noël vient cette fois chaque année »)

À bientôt (« Acclamations de Noël »)

Tout le monde déteste Chris (« Tout le monde déteste Kwanzaa »)

Frasier (Frasier Grinch »)

Happy Days (« Devine qui vient à Noël »)

Taxi (« Une maison pleine pour Noël »)

The Brady Bunch (« La voix de Noël »)

Films de vacances en direct et à la demande

Une proposition de Noël

Une proposition de Noël suit « une chef malchanceuse, Maria Winters (Jessica Camacho), alors qu’elle accepte de se faire passer pour la petite amie d’un avocat de Seattle, Julian Diaz (Adam Rodriguez), pour les vacances ».

Noël prend son envol

« Une bataille de volontés de vacances entre la pilote Jenny Beckett (Katie Lowes) et Matt Connor (Evan Williams), un PDG qui rachète la compagnie aérienne régionale familiale de Jenny. Les initiatives de réduction des coûts de Matt menacent Noël lorsqu’il annule l’événement annuel de la compagnie aérienne. au profit des fêtes caritatives pour les enfants défavorisés. Déterminée à montrer à Matt que les choses les plus douces de la vie valent n’importe quel prix, Jenny mobilise la communauté pour aider à sauver l’événement et se retrouve de façon inattendue à tomber amoureuse du magnat dans le processus.

Événements à ne pas manquer

Une dernière fois : une soirée avec Tony Bennett et Lady Gaga

« Un nouveau concert spécial en l’honneur de l’héritage musical et de l’amitié durable de Tony Bennett et Lady Gaga. Tourné lors de deux spectacles à guichets fermés au Radio City Music Hall en août 2021 pour célébrer le 95e anniversaire de Bennett, le concert en direct rassemble les deux incroyables » musiciens ensemble pour un dernier concert avant la retraite de Bennett.

Réveillon du Nouvel An : Big Bash de Nashville

« Les superstars les plus chaudes de la musique country sonnent la nouvelle année sur CBS avec près de 50 performances live à haute énergie dans plusieurs endroits de Music City. »

