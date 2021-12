Paramount+ détient les droits américains sur l’une des plus grandes émissions de Netflix au monde

Les émissions pour enfants sont parmi les programmes les plus populaires pour les plateformes de streaming, un fait mis en évidence par la place de PAW Patrol dans le Top 10 mondial des émissions de Netflix. Cependant, les parents aux États-Unis pourraient être déroutés par cela, car PAW Patrol n’est pas sur Netflix. Aux États-Unis, toute la programmation de PAW Patrol ne peut être trouvée que sur Paramount +, la maison de la plupart des contenus Nickelodeon sur les plateformes de streaming.

PAW Patrol est produit par les studios canadiens Guru Studio et Spin Master Entertainment, et la distribution y est assurée par Elevation Pictures. Aux États-Unis, PAW Patrol est diffusé sur Nickelodeon et ViacomCBS Domestic Media Networks gère la distribution. ViacomCBS possède également Paramount+, ce qui en fait le foyer logique de PAW Patrol aux États-Unis

Les abonnés Paramount+ peuvent trouver les six saisons de la série originale PAW Patrol, ainsi que le spécial PAW Patrol Live ! À la maison. Paramount Pictures a également sorti PAW Patrol: The Movie en salles et sur Paramount+ le 20 août. Bien qu’il soit disponible en streaming, le film a rapporté 130 millions de dollars dans le monde. Une suite, PAW Patrol: The Mighty Movie, est déjà prévue pour le 13 octobre 2023.

La saison 6 de PAW Patrol a décroché la huitième place du classement mondial des 10 émissions de télévision de Netflix du 20 au 26 décembre. Les abonnés de Netflix ont regardé plus de 9,36 millions d’heures de PAW Patrol en dehors des États-Unis. Parmi les autres émissions du classement américain, citons The Witcher, Lost In Space et Emily in Paris.

Aux États-Unis, PAW Patrol a été d’une grande aide pour Paramount+. En novembre, le président-directeur général de ViacomCBS, Bob Bakish, a reconnu que les émissions familiales avaient contribué à stimuler la croissance des abonnés Paramount + Variety. Plus de la moitié des abonnés Paramount+ ont regardé au moins une partie du contenu Nickelodeon au cours du troisième trimestre fiscal de l’année.

Paramount+ a également lancé des chaînes « en direct » qui diffusent des listes de lecture de contenu pendant 24 heures. L’une des chaînes est consacrée uniquement à PAW Patrol. Le modèle de chaîne linéaire de style TV est similaire à celui utilisé par Pluto TV, qui appartient à ViacomCBS. Il existe d’autres chaînes axées sur la famille, notamment Kids & Family Fun, Preschool Corner et Spongebob Universe.

PAW Patrol: The Movie présentait une distribution de voix de stars, dont la star de Young Sheldon Iain Armitage. Il a exprimé le personnage principal, Chase. Selon son contrat, Armitage a gagné au moins 100 000 $ pour son travail de doublage, rapporte TMZ. Cependant, le contrat prévoyait un bonus de 175 000 $ si le film gagnait au moins 150 millions de dollars dans le pays, une marque qu’il n’atteignait pas. Étant donné que Young Sheldon sera à l’antenne jusqu’en 2024 au moins, Armitage pourrait ne pas être trop inquiet.