Paramount+ élargit son catalogue de programmation originale avec de nouveaux spectacles et documentaires

Paramount+ élargit son catalogue de programmation originale avec un certain nombre de nouvelles émissions et documentaires qui sont maintenant disponibles, et un tout nouveau projet à venir. Le streamer a récemment annoncé Oasis Knebworth 1996, qui devrait être diffusé exclusivement sur Paramount+ à partir du 19 novembre. Le nouveau documentaire marque le 25e anniversaire des deux concerts records du groupe Britpop des années 90 Oasis qui ont eu lieu le 10 août et 11 novembre 1996. En plus d’être disponible sur Paramount+, le documentaire sera également diffusé sur MTV dans le monde entier.

Cependant, ce n’est que la pointe de l’iceberg musical, car Paramount+ propose également un certain nombre d’excellents spéciaux musicaux et documentaires. Un projet récent que le streamer a lancé est Madame X de Madonna, un aperçu de la tournée de l’album Madame X de la chanteuse emblématique à travers ses propres yeux. Les fans de la starlette pop-country Kacey Musgraves seront également ravis d’apprendre que Paramount+ a Star-Crossed : le film, un « film d’accompagnement visuellement palpitant » du dernier album du même nom du lauréat d’un Grammy. De plus, Paramount + diffusera Adele One Night Only, une émission spéciale de deux heures sur CBS, le 14 novembre. L’émission spéciale mettra en vedette la sensation pop britannique interprétant des chansons de son nouvel album à venir, 30. La streameuse aura également la possibilité de s’asseoir en exclusivité. interview Adele a fait avec Oprah Winfrey, dans laquelle elle discute des histoires derrière le nouvel album.

Pour ceux qui s’intéressent aux documentaires musicaux plus longs, Paramount + plus propose quelques séries qui égratigneraient les démangeaisons. Le premier est From Cradle to Stage, « une nouvelle série télévisée en six parties, non scénarisée du réalisateur Dave Grohl, basée sur le livre acclamé par la critique de sa mère, Virginia Hanlon Grohl. Chaque épisode présente Dave et Virginia alors qu’ils prennent un voyage à la maison avec un collègue musicien. »

Le duo mère-fils voyage avec d’autres artistes majeurs de la musique pour « rendre visite à leurs mères et apprendre comment chaque artiste a été nourri et encouragé en tant que jeune talent en leur donnant les outils pour survivre aux turbulences du succès ». Parmi les nombreux invités de marque, From Cradle to Stage comprend des épisodes avec Pharrell Williams, Brandi Carlile, Geddy Lee de Rush, la star de Country Miranda Lambert, Tom Morello de Rage Against the Machine et Dan Reynolds d’Imagine Dragons.

La deuxième série de documentaires musicaux que les abonnés de Paramount+ devraient découvrir est la renaissance de Behind the Music de MTV, une « série documentaire musicale révolutionnaire et prolifique qui revient avec plusieurs nouveaux épisodes et le meilleur du coffre-fort remasterisé et mis à jour pour le public d’aujourd’hui avec des interviews d’artistes, un rafraîchissement créatif et style visuel repensé. » Les nouveaux épisodes présentent des stars telles que Jennifer Lopez, Ricky Martin, Duran Duran, Busta Rhymes, Fat Joe, etc. Ceux qui souhaitent voir tout ce que Paramount+ a à offrir peuvent cliquer ici pour une offre de streaming gratuite.