Paramount+ lance la bande-annonce de la nouvelle série animée « Big Nate »

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Paramount+ ramène les abonnés au collège dans sa nouvelle série animée originale. Mardi, le service de streaming a annoncé la date de sortie en février et a publié la première bande-annonce complète de Big Nate, une nouvelle série de 26 épisodes de Nickelodeon Animation Studio basée sur les livres pour enfants et la bande dessinée les plus vendus écrits et dessinés par Lincoln Peirce. .

Prévu pour la première le jeudi 17 février après un aperçu exclusif de l’émission lors de la présentation à la mi-temps du jeu de cartes NFL WILD CARD rempli de slime de Nickelodeon et de CBS Sports sur NICKELODEON le dimanche 16 janvier, Big Nate suit les mésaventures d’un élève de sixième année Nate Wright. Avec un besoin sans fin de prouver sa grandeur au monde et un don pour relever les défis, Nate et ses amis naviguent en sixième année, font face aux catastrophes à la maison et à la détention à l’école, et utilisent des bandes dessinées et des dessins pour s’exprimer en cours de route. Heureusement, il est capable de s’exprimer à travers le monde des dessins animés qu’il crée. Charmant, espiègle et aimant les mésaventures, Nate trouve toujours un moyen de transformer les ennuis en plaisir.

La série débutera le 17 février avec le premier épisode « The Legend of the Gunting ». Selon le synopsis officiel, selon Paramount +, l’épisode trouvera Nate confronté à plusieurs détentions au dossier et à une seule détention « d’un destin seulement chuchoté dans les couloirs de PS 38 ». Pour rendre les choses encore plus difficiles, le petit nouveau à l’école est déterminé à devenir le partenaire farceur de Nate.

Ben Giroux exprime Nate dans la série, avec la star de Disney Dove Cameron exprimant la sœur aînée de Nate et l’objet de son angoisse, Ellen, avec Rob Delaney décrivant leur père, Martin Wright. Le casting vocal est complété par Bryce Charles (Dee Dee Holloway), Daniel MK Cohen (Francis Pope), Arnie Pantoja (Teddy Ortiz), Charlie Schlatter (Chad Applewhite), Kevin Michael Richardson (Principal Nichols), Carolyn Hennesy (Mrs. Godfrey), Nik Dodani (Randy), Betsy Sodaro (Kim), Lisa Kay Jennings (Gina), Chandni Parekh (Jenny), Todd Haberkorn (Artur), Ryan Garcia (M. Rosa), Mike Rivkin (M. Galvin) et Chester Rushing (Zeff). Le spectacle mettra également en vedette une gamme d’acteurs invités prêtant leur voix, avec Jack Black dans le rôle principal de Brad Gunter et Daniel Jacobs dans le rôle de Bentley Carter dans la première de la série.

Big Nate sera disponible en streaming sur Paramount +, auquel vous pouvez vous abonner en cliquant ici, aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine le jeudi 17 février. L’émission sera ensuite diffusée plus tard dans le mois en Australie. Les fans peuvent avoir un aperçu exclusif de l’émission lors de la présentation à la mi-temps de Nickelodeon et CBS Sports’ NFL WILD CARD GAME ON NICKELODEON, qui sera diffusé le dimanche 16 janvier à partir de 16h30 HE.