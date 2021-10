Paramount + lance la bande-annonce officielle, l’illustration clé du nouveau spectacle du créateur de « Yellowstone »

Paramount+ accueille officiellement les abonnés à Kingstown, Michigan. Avant sa première prévue le dimanche 14 novembre, le streamer a publié jeudi la bande-annonce officielle du prochain drame du créateur de Yellowstone, Taylor Sheridan, Mayor of Kingstown. En plus de la bande-annonce, Paramount + a également publié des illustrations clés pour la série, montrant Mike McLusky de Jeremy Renner se tenant au milieu d’un fond couvert dans la petite ville de Kingstown.

La bande-annonce pleine d’action, d’une durée de près de deux minutes, a taquiné une série à indice d’octane élevé, donnant aux fans un aperçu de ce qui les attend alors que le personnage de Renner joue le rôle d’un « réparateur » et « gangster à temps partiel, » comme le décrit une scène. La bande-annonce commence par Mike de Renner déclarant: « chaque membre de ma famille se bat contre ce combat » avant d’avertir de façon inquiétante un nouveau venu, « Nous sommes payés pour donner des conseils. Alors laissez-moi vous en donner… d’où que vous veniez, vous devriez aller retour. Vous n’y arriverez pas. » La bande-annonce faisait suite à un premier aperçu sorti en septembre.

Situé dans la ville de Kingstown, dans le Michigan, où le secteur de l’incarcération est la seule industrie florissante, le maire de Kingstown se concentre sur la famille McLusky, qui joue le rôle d’intermédiaire entre la police, les criminels, les détenus, les gardiens de prison et les politiciens. Elle aborde « les thèmes du racisme systémique, de la corruption et des inégalités, la série jette un regard critique sur leur tentative de ramener l’ordre et la justice dans une ville qui n’en a ni », selon le streamer. En plus de Renner, la série met en vedette Kyle Chandler et Taylor Handley dans le rôle des frères de Mike, Mitch et Kyle McClusky, ainsi que Dianne Wiest, Emma Laird, Derek Webster, Hugh Dillon, Pha’rez Lass, Tobi Bamtefa, Aidan Gillen et Hamish Allan-Headle.

« Je suis ravi de creuser dans le personnage complexe et approximatif de Mike McLusky », a déclaré Renner au Hollywood Reporter à propos de son personnage. « Dans un monde autrement oublié dans la société, Mike sert de système défectueux de freins et contrepoids. Taylor a donné vie à un univers stratifié et poignant qui est non seulement incroyablement intrigant mais aussi plus pertinent que jamais. »

(Photo : Paramount+)

La série à venir fait partie de l’accord de Sheridan avec MTV Entertainment et ViacomCBS, qui le verra également produire la série prequel de Yellowstone en 1883. Cette série suivra le voyage de la famille Dutton à travers les Grandes Plaines jusqu’au Montana, où ils établissent l’immense ranch au cœur du drame de Yellowstone. David Glasser, PDG de 101 Studios, a déclaré qu’ils étaient « ravi de présenter ces émissions dans le cadre de cet univers Taylor Sheridan nouvellement créé qui s’est développé et s’est étendu au-delà de nos plus grandes attentes ».

Mayor of Kingstown est produit par MTV Entertainment Studios et 101 Studios. Il est produit par Sheridan, Dillon, Renner, Antoine Fuqua, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari et Michael Friedman. Il est prévu pour la première sur Paramount +, auquel vous pouvez vous abonner en cliquant ici, le dimanche 14 novembre. Une diffusion simultanée spéciale du maire de Kingstown, ainsi que de 1883 lors de sa première le 19 décembre, sera diffusée sur Paramount Network après la diffusion de Yellowstone le soir de leurs premières respectives. Divulgation : PopCulture.com appartient à CBS Streaming, une division de ViacomCBS.