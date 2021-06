Paramount+ lance son forfait moins cher à 5 $/mois la semaine prochaine

En février, ViacomCBS a annoncé que son nouveau service de streaming Paramount+ aurait un niveau moins cher financé par la publicité à venir en juin. Maintenant, nous savons que cela arrive la semaine prochaine.

Selon The Verge, le nouveau plan sera introduit le 7 juin. Il existe quelques différences entre les deux services : dans le niveau le moins cher, les utilisateurs ne peuvent regarder que les actualités nationales avec CBSN et non les actualités locales avec CBS Live, il y a moins de sports options, et les utilisateurs ne peuvent pas télécharger de contenu à regarder plus tard.

Lorsque ViacomCBS a annoncé Paramount+, voici ce que la société a dit à propos du niveau financé par la publicité :

« Un niveau financé par la publicité sera lancé en juin pour 4,99 $ et offrira le meilleur des sports, des actualités et du divertissement. À ce moment-là, le plan actuel de 5,99 $ ne sera plus disponible pour les nouveaux utilisateurs, mais les utilisateurs existants conserveront un accès protégé. Le niveau financé par la publicité comprendra une offre convaincante d’originaux Paramount + passionnants, du contenu sportif de renom, y compris du football de niveau championnat en direct et des matchs de la NFL en direct, les dernières nouvelles via CBSN et une collection extraordinaire de contenu, y compris la suite complète d’émissions CBS actuelles et de bibliothèque disponible sur demande.

The Verge note que ce nouveau niveau Paramount + remplacera “une ancienne option de 6 $ qui a été reportée sur le service renommé de CBS All Access”. L’avantage de rester sur ce plan et de payer 1 $ de plus est d’avoir un accès aux nouvelles locales, ce que la nouvelle option financée par la publicité de 5 $ n’aura pas.

Pour le moment, les nouveaux utilisateurs ne peuvent opter que pour le forfait régulier à 10 $/mois. Paramount+ propose plus de 30 000 épisodes, 2 500 titres de films et plus de 1 000 événements sportifs en direct. Les abonnés peuvent regarder des programmes de CBS News, de nouvelles séries telles que 60 Minutes+, des diffusions en direct d’affiliés locaux dans plus de 200 marchés à travers les États-Unis et le service d’information en continu 24 heures sur 24 CBSN.

Le service de streaming promet plus de 50 séries originales au cours des deux prochaines années, y compris Halo, Criminal Minds, iCarly, Grease: Rise of the Pink Ladies, des émissions de l’univers Avatar, Star Trek et SpongeBob SquarePants, et plus encore.

