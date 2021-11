Paramount Network diffuse un marathon à chaque épisode avant la saison 4

Il est presque temps de retourner à Dutton Ranch, mais avant que les fans n’aient la chance de découvrir quels personnages ont survécu à ce cliffhanger époustouflant de la saison 3, Paramount Network aide les fans à rattraper leur retard sur toute l’action des saisons passées avec une semaine -long marathon de Yellowstone ! Le marathon a officiellement commencé le lundi 1er novembre et devrait déboucher sur la première de la saison 4 de Yellowstone le dimanche 7 novembre.

Paramount Network a annoncé l’événement marathon massif dans un tweet de lundi célébrant la « première semaine ». Selon le réseau, les fans peuvent « rattraper leur retard [Yellowstone] depuis le tout début » avant « l’événement de première de deux heures le dimanche ». samedi par un marathon d’une journée presque entière. Les fans auront ensuite droit à la méga-première de la saison 4 dimanche soir.

C’est la semaine de la première sur @ParamountNet ! Rattrapez-vous sur #YellowstoneTV dès le début, à partir de ce soir à 20 h HE. Et puis ne manquez pas la première de deux heures de la saison 4 dimanche. pic.twitter.com/HqEsNriogG – Yellowstone (@Yellowstone) 1er novembre 2021

Créé à l’origine en juin 2018, et devenant rapidement la série scénarisée n ° 1 de l’été, Yellowstone suit les Duttons, qui contrôlent le plus grand ranch de bétail contigu aux États-Unis. Mais au milieu « d’alliances changeantes, de meurtres non résolus, de blessures ouvertes et de respect durement gagné », le ranch est en conflit constant avec ceux qu’il borde. La saison 3 de l’émission a laissé les fans avec un cliffhanger majeur lorsque ces conflits ont conduit à des tentatives d’assassinat sur trois personnages distincts, la saison se terminant avant que les téléspectateurs puissent savoir qui a menti et qui est mort. Les fans obtiendront certainement certaines de ces réponses lorsque Yellowstone reviendra dimanche soir avec un premier épisode de la saison en deux épisodes.

Bien que l’on sache peu de choses sur l’épisode, il s’ouvrirait avec « les 13,5 minutes de télévision les plus folles que j’ai jamais éditées », selon un utilisateur de Reddit qui a affirmé qu’il était éditeur sur Yellowstone. L’utilisateur a déclaré que la première de la saison 4 est « de loin ma saison préférée jusqu’à présent. J’espère que vous l’apprécierez ». Bien que son rapport n’ait pas été confirmé, les teasers de la saison à venir ont certainement fait allusion à une saison pleine d’action, avec une bande-annonce complète publiée en septembre taquinant que « tout le monde paie ».

La saison 4 de Yellowstone démarre avec une première de deux épisodes le dimanche 7 novembre sur Paramount Network. Ce sera l’un des trois titres du créateur Taylor Sheridan à être diffusé cette année, avec le maire de Kingstown qui sera présenté en première le dimanche 14 novembre sur Paramount + suivi du prequel de Yellowstone, 1883, le dimanche 19 décembre sur Paramount +, que vous pouvez vous inscrire en cliquant ici.