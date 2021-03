Paramount Plus a-t-il des publicités?

Le plan Paramount + Limited Commercials est comparable aux plans financés par la publicité offerts par la plupart des autres principaux services de streaming et ne coûte actuellement que 5,99 $ par mois (60 $ / an). Le plan de base offre un accès à tout le contenu de la médiathèque Paramount + avec des publicités limitées, y compris les jeux NFL en direct, les actualités et les divertissements.

À compter de juin 2021, le plan de publicités limitées sera remplacé par un plan similaire de 5 $ par mois, qui offrira la même gamme de contenu en direct, mais n’inclura plus la programmation de la station CBS en direct locale. Si vous choisissez de vous inscrire au plan existant avant juin, vous aurez un accès continu à la programmation en direct à l’avenir.

Si vous souhaitez éviter les publicités sur Paramount +, le plan Commercial Free coûte 9,99 $ par mois (100 $ / an) et donne accès à toute la médiathèque et à tout le contenu en direct sans interruption. Le choix d’un plan annuel pour le niveau financé par la publicité ou sans publicité peut vous faire économiser plus de 15% sur le coût total, mais il vous sera demandé de payer pour l’année entière à l’avance.

Essayez Paramount + gratuitement

Vous ne savez toujours pas quel plan vous convient? Heureusement, Paramount + vous permet de vous inscrire à l’essai gratuit Paramount + de sept jours en ligne. Quel que soit le plan que vous choisissez, vous recevrez les sept premiers jours gratuitement.

Le service de streaming célèbre actuellement le changement de marque de Paramount + en augmentant son essai gratuit de sept jours à un essai gratuit d’un mois jusqu’au 31 mars. Pour accéder au mois gratuit, utilisez le code MOUNTAIN lors de votre inscription sur ParamountPlus.com.