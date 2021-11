Paramount Plus est la maison exclusive de la série télévisée de Halo

Après des années de battage médiatique, la série en direct Halo a obtenu une bande-annonce. Oh, et le spectacle sera présenté en avant-première l’année prochaine !

Le teaser ne donne pas une tonne à continuer mais nous savons que Master Chief et Cortana seront dans le spectacle. Il y a des gros plans de l’armure MJOLNIR du chef et une seule ligne de dialogue. « Bonjour, Master Chief », dit Cortana pendant le teaser. On dirait que Jen Taylor, qui exprime Cortana depuis 20 ans maintenant, reprend son rôle. Il semble donc que les showrunners essaient d’être aussi fidèles que possible aux jeux.

Découvrez le teaser Halo par vous-même ci-dessous.

Bonjour, Maître Chef. #HaloTheSeries en streaming 2022, exclusivement sur @ParamountPlus. pic.twitter.com/xjmMNrvwLO – Halo sur Paramount+ (@HaloTheSeries) 15 novembre 2021

La série sera diffusée exclusivement sur Paramount Plus aux États-Unis. C’est un peu étrange d’appeler simplement l’émission Halo, car cela entraînera probablement beaucoup de recherches confuses sur Google. Mais peu importe, au moins, nous verrons à quoi ressemblent les Grunts dans des détails horribles en direct. Keith David doit aussi revenir en tant qu’arbitre, s’il vous plaît – les mandibules sur son visage et tout.

Parmi les autres annonces de l’événement du 20e anniversaire de la Xbox, citons le lancement surprise de la version bêta de Halo Infinite et 76 nouveaux jeux à venir dans le programme de compatibilité descendante de Xbox.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

