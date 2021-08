Paramount Plus est lancé en Australie cette semaine – voici ce que vous devez savoir

Paramount Plus se prépare à être lancé en Australie cette semaine, et nous savons ce que vous pensez : avons-nous vraiment besoin d’un autre service de streaming à payer ?

Bien que cette question apportera certainement une variété de réponses selon qui la lit, nous pouvons dire que Paramount Plus offrira une bonne sélection de contenu à un prix très raisonnable, qui sont vraiment les deux choses les plus importantes à considérer lorsqu’il s’agit de services de diffusion en continu.

Tout comme elle a remplacé CBS All Access aux États-Unis, la version australienne de Paramount Plus est sur le point de remplacer le service de streaming 10 All Access existant et a déjà pris des mesures pour étendre son prédécesseur, en particulier en ce qui concerne la couverture sportive. Voici ce que vous devez savoir sur Paramount Plus en Australie.

En Australie, le service de streaming 10 All Access deviendra le nouveau service Paramount Plus le mercredi 11 août 2021. Les utilisateurs existants de 10 All Access n’auront rien à faire – les abonnés seront transférés et l’application se mettra automatiquement à jour en Paramount Plus.

Alors qu’une version moins chère et financée par la publicité est proposée aux États-Unis, la version australienne de Paramount Plus sera facturée 8,99 AU $ par mois. Aux États-Unis, un plan standard vous offre trois flux simultanés à des résolutions allant jusqu’à 4K (selon le contenu), cependant, il n’a pas encore été confirmé si ce sera le cas Down Under.

Cela rend Paramount Plus moins cher que la majorité des principaux services de streaming australiens, tels que Netflix (à partir de 10,99 $ AU par mois), Stan (à partir de 10 $ AU par mois), Disney Plus (11,99 $ AU par mois) et Binge (à partir de 10 $ AU par mois). ). Cela dit, Amazon Prime Video et Apple TV Plus sont toujours plus abordables à 6,99 $ AU par mois et 7,99 $ AU par mois, respectivement.

Contenu Paramount Plus : émissions de télévision

En termes de contenu télévisé, il est prévu que Paramount Plus reçoive une grande partie de la gamme actuelle de 10 All Access, ainsi qu’un certain nombre d’originaux et d’exclusivités Paramount Plus.

Comme Paramount Plus appartient à ViacomCBS, le service deviendra probablement la maison de streaming australienne de nombreuses filiales de sa société mère, notamment Nickelodeon, Showtime, Comedy Central et MTV.

Les originaux incluent The Offer, The Game, The Real Criminal Minds, Lioness, MTV’s Behind the Music et Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years, ainsi que le prochain spin-off de Yellowstone Y:1883 et d’autres émissions dirigées par Taylor Sheridan, telles que Land Man et le maire de Kingstown, qui devrait jouer Jeremy Renner (Hawkeye).

Les abonnés peuvent également s’attendre à un certain nombre d’émissions de premier plan en 2022, y compris la série Halo en direct très attendue, les nouveaux films et émissions de télévision Avatar: The Last Airbender, et des reprises de classiques comme Frasier et Beavis et Butt-Head. Le lancement de la nouvelle série Dexter est également confirmé sur Paramount Plus cette année.

Contenu Paramount Plus : films

Aux États-Unis, les abonnés de Paramount Plus recevront de nouvelles sorties de films après une fenêtre de lancement en salles de 30 à 45 jours, avec un plan pour sortir un nouveau film par semaine en 2022. Cependant, il n’est pas clair si la version australienne du service emboîtera le pas.

Cela dit, Paramount Plus a confirmé que les Australiens auront accès en streaming à une large sélection d’IP de films majeurs, tels que The Godfather, Mission: Impossible, Indiana Jones, Transformers, Lord of the Rings, The Dark Knight Trilogy, Harry Potter, Jackass , Austin Powers et plus encore.

Contenu Paramount Plus : sports et actualités en direct

Une mise à niveau majeure que Paramount Plus offrira par rapport à son prédécesseur 10 All Access est l’inclusion de la couverture sportive.

Tel que rapporté par Sporting News Australia, ViacomCBS a obtenu les droits de diffusion et de diffusion en continu de la A-League, de la W-League et de la FFA Cup, ainsi que certains matchs Socceroos et Matildas, qui passeront de Fox Sports après 16 ans d’exclusivité.

Le site indique que si certains jeux seront diffusés gratuitement sur Network Ten, tous seront disponibles en streaming en direct et à la demande via Paramount Plus.

C’est à peu près tout ce que nous savons sur l’arrivée de Paramount Plus en Australie à ce stade, mais restez à l’écoute pour un examen approfondi du service peu de temps après son lancement le 11 août.