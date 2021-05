Paramount Plus: Prix, émissions et comment essayer gratuitement

“Pas un autre service de streaming” commence à devenir un refrain courant parmi les coupeurs de cordon avec de nouvelles options apparaissant tous les quelques mois. Paramount Plus, cependant, n’est pas exactement un nouveau service, mais un service renommé et largement mis à jour.

CBS All Access était auparavant connu comme le berceau des flux en direct de Big Brother, Star Trek: Discovery, et de tous les épisodes NCIS que vous pouvez digérer, tout en accumulant lentement des émissions et d’autres contenus de réseaux tels que BET, Nickelodeon, Comedy Central, MTV et même le Smithsonian Channel. La quantité de contenu sur le service surprendrait en fait quiconque pense qu’il comprend uniquement des émissions de CBS, c’est pourquoi il n’est pas surprenant que le nom ait maintenant été officiellement changé en Paramount +.

Paramount + comprend tout le contenu trouvé sur CBS All Access ainsi qu’une multitude de nouvelles émissions et films pour que les abonnés puissent en profiter. Les originaux de CBS All Access comme Star Trek: Picard et The Good Fight sont maintenant diffusés sur Paramount +, bientôt rejoints par des originaux de Paramount + tels que The Challenge: All-Stars, Behind the Music, The Real Criminal Minds et une reprise de The Game de BET .

Qu’est-ce que Paramount +?

Le service de streaming actualisé héberge actuellement une médiathèque contenant plus de 30 000 épisodes de réseaux tels que CBS, BET, Comedy Central, Nickelodeon, MTV et The Smithsonian Channel.

La plate-forme comprend également plus de 2500 films de Paramount, Miramax et MGM, avec des plans pour sortir une variété de séries originales et de longs métrages exclusifs à Paramount + dont nous parlerons ci-dessous.

Combien coûte Paramount +?

Vous pouvez rejoindre le plan Paramount + Limited Commercials pour seulement 5,99 $ par mois (60 $ / an) ou passer au plan No Commercials pour 9,99 $ par mois (100 $ / an). Alternativement, choisir un plan annuel peut vous faire économiser plus de 15% sur le coût total, bien que vous deviez payer pour toute l’année à l’avance.

Malgré tout le contenu ajouté, il n’y a pas eu de changement de prix lors du changement de marque de CBS All Access vers Paramount +. Cependant, à compter de juin 2021, le plan de publicités limitées sera remplacé par un plan similaire de 5 $ par mois, qui offrira la même gamme de jeux en direct de la NFL, de nouvelles et de divertissement, mais n’inclura plus la programmation de la station CBS en direct locale. Si vous vous inscrivez au plan existant avant juin, vous aurez un accès continu à la programmation en direct à l’avenir.

Paramount +

Le service de streaming Paramount + rassemble le contenu de réseaux tels que BET, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, etc., ainsi que des émissions et des films originaux exclusifs que vous ne pourrez regarder nulle part ailleurs.

Existe-t-il des offres Paramount +?

Si le passé de CBS All Access est quelque chose à dire, nous ne nous attendons pas à ce que trop d’offres apparaissent pour Paramount +. Cependant, une façon d’économiser sur votre abonnement consiste à choisir un forfait annuel plutôt que mensuel. Le plan annuel vous permet d’économiser plus de 15% sur le coût total, même s’il doit être payé en totalité lors de votre inscription.

Une offre encore meilleure est réservée aux étudiants. Vous pouvez économiser 25% en vous inscrivant dès maintenant avec les informations d’identification des étudiants chez Paramount +!

Paramount + Rabais étudiant

Vérifiez vos informations d’identification d’étudiant chez Paramount + aujourd’hui et vous économiserez 25% sur le prix de votre abonnement. C’est la meilleure façon de s’abonner, mais elle n’est éligible que pour ceux qui fréquentent actuellement une université.

Dans quels pays Paramount + est-il disponible?

Depuis mai 2021, Paramount + est disponible dans les pays suivants:

États-Unis Canada Argentine Bolivie Chili Colombie Costa Rica Danemark République dominicaine Équateur El Salvador Finlande Guatemala Honduras Mexique Nicaragua Norvège Panama Paraguay Pérou Suède Uruguay Venezuela

Une nouvelle version de Paramount + devrait être lancée en Australie avec un changement de nom et une extension de 10 All Access à la fin de 2021, avec des marchés supplémentaires à suivre.

Quelles émissions puis-je regarder sur Paramount +?

Paramount + propose des dizaines de milliers d’épisodes, des centaines d’émissions et du contenu exclusif que vous ne pourrez pas regarder ailleurs. Les fans de réseaux comme BET, MTV, Comedy Central et Paramount Network en particulier voudront s’abonner car le service comprend bon nombre des émissions les plus populaires de ces réseaux ainsi que des favoris plus anciens qui n’ont pas été diffusés à la télévision depuis des années. De plus, les enfants adoreront la quantité de contenu Nickelodeon, des centaines d’épisodes de Spongebob à Dora The Explorer, The Loud House, et plus encore.

Les émissions populaires que vous pouvez trouver sur le service comprennent:

Avatar: The Last Airbender Bar Rescue Beavis et Butthead Chappelle’s Show Daria The Fairly OddParents Jersey Shore Love & Hip Hop Atlanta NCIS Paw Patrol Reno 911! RuPaul’s Drag Race Teen Mom The Real World The Talk Twin Peaks Young Sheldon The Young & The Restless

Sports sur Paramount +

Semblable au service de streaming Peacock de NBC, Paramount + a confirmé qu’il donnerait accès à environ 1000 événements sportifs en direct. Cela comprend des sélections parmi:

La NFL sur CBS Le Masters NCAA Division I Men’s Basketball Championship Le PGA Tour Le PGA Championship La SEC sur CBS National Women’s Soccer League EFA Champions League UEFA Europa League UEFA Europa Conference League

Paramount + est également le seul hub numérique pour les fans de football américains à regarder une couverture exclusive en anglais de chaque match des compétitions de clubs de l’UEFA et prévoit d’étendre bientôt ses droits exclusifs en anglais aux États-Unis avec trois autres propriétés de football.

Quels films sont sur Paramount +?

Étant donné que ce service de streaming porte le nom de l’un des studios de cinéma les plus emblématiques de l’histoire, il ne manque pas de films à regarder sur le service. En plus des films plus anciens incontournables comme la trilogie The Godfather, Paramount abrite également une sélection tournante de classiques modernes, notamment des séries de films comme Star Trek et Indiana Jones.

Bientôt, certains films de Paramount se dirigeront vers Paramount + 30 à 45 jours après leur sortie en salles, tandis que d’autres devraient apparaître 90 jours après leur sortie en salles. Les blockbusters qui se dirigeront vers la plate-forme de streaming 45 jours après leur sortie en salles incluent A Quiet Place 2, Mission Impossible 7 et le film Paw Patrol.

Qu’en est-il de la programmation originale sur Paramount +?

Les originaux de CBS All Access se poursuivent sur Paramount +, notamment Star Trek: Discovery et Picard, The Stand et The Good Fight. Pendant ce temps, une liste de nouveaux spectacles arrivera bientôt, tels que Lioness, Behind the Music, The Challenge: All-Stars, The Real Criminal Minds et les redémarrages des Rugrats de Nickelodeon et The Game de BET.

Les enfants apprécieront le nouveau spectacle Kamp Koral du monde de Spongebob Squarepants, ainsi que le film exclusif Paramount + The Spongebob Movie: Sponge on the Run.

Parmi les autres émissions et films exclusifs à venir sur la plateforme, citons:

Rencontre nu: Redémarrage de la série VH1

Dora l’exploratrice: Série d’action en direct

Attraction fatale: Adaptation en série du film de 1987

Danse éclair: Adaptation en série du film de 1983

Frasier: Renaissance de la série NBC

Du berceau à la scène: Série originale

Graisse: Rise of the Pink Ladies: Basé sur la comédie musicale emblématique

Halo: Adaptation TV de la franchise Xbox

iCarly: Renaissance de la série Nickelodeon

Maître d’encre: Reprise de la série Paramount Network

À l’intérieur d’Amy Schumer: Reprise de la série Comedy Central

Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years: Série originale

Règles de la route: Redémarrage de la série MTV

Star Trek: Prodigy: Série Star Trek animée pour enfants

Le monde réel: Retrouvailles: New York: Renaissance de la série MTV

Le spectacle hebdomadaire avec Trevor Noah: Série originale

Débranché: Renaissance de la série MTV

Plus jeune: Dernière saison, précédemment sur TVLand

Quels appareils prennent en charge Paramount +?

Paramount + est actuellement disponible sur tous les appareils qui étaient auparavant compatibles avec l’application CBS All Access. Cela comprend l’Apple TV, les téléviseurs Android, les téléphones et tablettes, Chromecast et Fire TV. Voici une liste complète des appareils sur lesquels Paramount + est disponible en ce moment.

Plateforme Paramount + téléphones / tablettes Android ✔️ Android TV ✔️ Chromecast ✔️ iOS et iPadOS ✔️ Apple TV ✔️ Tablettes Fire ✔️ Appareils FireTV ✔️ Roku ✔️ Xbox One ✔️ PlayStation 4 ✔️ Nintendo Switch ❌ Portail Smart TV

Samsung

Vizio

LG

Xfinity Flex

Limites de compte, profils et contrôles parentaux

Les deux niveaux d’abonnement Paramount + offrent des capacités de contrôle parental et jusqu’à six profils individuels qui peuvent être personnalisés par chaque personne affectée d’un profil sur le compte.

Alors que la fonction de contrôle parental est désactivée par défaut dans tous les profils, tout ce que vous avez à faire est d’aller dans les paramètres et de cliquer sur une bascule. Une fois que vous faites cela, vous serez invité à créer un code PIN à 4 chiffres, qui sera nécessaire pour regarder tout contenu restreint sur ce profil à l’avenir.

Nouvel abonné? Essayez Paramount + gratuitement

Si vous souhaitez essayer l’un ou l’autre des plans, tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire à l’essai gratuit Paramount + de sept jours en ligne. Sélectionnez simplement le bouton Essayer maintenant sur la page d’accueil de Paramount +, choisissez votre forfait et créez un compte. Quel que soit le plan que vous choisissez, vous recevrez les sept premiers jours gratuitement.

Après avoir créé un compte, vous pouvez choisir de mettre à niveau, de rétrograder ou d’annuler votre forfait à tout moment. Si vous choisissez d’annuler avant la fin de l’essai gratuit de sept jours, vous perdrez le temps qu’il vous reste sur votre période d’essai.

