Paramount Plus vs CBS All Access: Qu’est-ce qui a changé à part le nom?

Meilleure réponse: La principale différence entre Paramount + et son prédécesseur, CBS All Access, réside dans sa bibliothèque multimédia étendue qui présente une variété de contenus CBS et de séries d’autres marques appartenant à ViacomCBS, ainsi qu’une collection croissante de films Paramount Pictures.

Monter la monture Paramount: Paramount + à partir de 5,99 $ / mois. chez Paramount +

Paramount + vs CBS All Access: Contenu

CBS All Access a été rebaptisé le 4 mars sous le nom de Paramount +, un nouveau service de streaming amélioré né de la fusion de Viacom et CBS pour devenir ViacomCBS en 2019.

Outre le changement de nom, la principale différence entre les anciennes et les nouvelles plates-formes réside dans la quantité et la variété de contenu auquel vous pouvez accéder. Alors que CBS All Access était limité au contenu diffusé sur le réseau CBS, le nouveau Paramount + présente votre série CBS préférée, ainsi que de nouvelles sélections nostalgiques de BET, Comedy Central, MTV, Nickelodeon et Smithsonian Channel.

Le nouveau service de streaming Paramount + offre également aux abonnés une bibliothèque tournante de films exclusifs Paramount + et de versions classiques de Paramount. Parmi les films actuellement sur la plate-forme figurent les franchises Indiana Jones et Mission Impossible, ainsi que le nouveau film The SpongeBob Movie: Sponge on the Run et The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone.

Avant le lancement de Paramount +, ViacomCBS a également annoncé qu’une sélection de nouvelles Paramount Pictures serait disponible sur la plate-forme de streaming 35 à 45 jours après leur première en salles. Les versions qui entreront dans le service sur cette chronologie incluent A Quiet Place 2, Mission: Impossible 7 et Top Gun: Maverick. Pendant ce temps, d’autres films Paramount seront disponibles sur le service en ligne à une date ultérieure.

Paramount + vs CBS All Access: Plans

Lorsque la plate-forme était connue sous le nom de CBS All Access, les abonnés avaient également la possibilité de regarder des chaînes CBS locales en direct sur les niveaux avec et sans publicité. Paramount + relancé avec exactement les mêmes niveaux d’abonnement. Le plan actuel Limited Commercials ne coûte que 5,99 $ par mois (60 $ / an), tandis que le plan No Commercials coûte 9,99 $ par mois (100 $ / an). Le choix d’un plan annuel peut vous faire économiser plus de 15% sur le coût global, mais vous devrez payer pour toute l’année à l’avance.

Bien qu’il n’y ait pas eu de changement de prix lorsque CBS All Access a relancé en tant que Paramount +, ViacomCBS a confirmé à l’époque que le plan Limited Commercials serait remplacé par un plan similaire de 5 $ par mois en juin 2021. Le plus grand changement du nouveau plan n’inclura pas accès à la programmation locale de CBS. Cependant, si vous vous inscrivez au plan de 5,99 $ avant juin, vous pourrez continuer à profiter de cet avantage.

Si vous étiez déjà abonné à CBS All Access avant la relance de Paramount +, l’application et les paiements auraient dû être mis à jour automatiquement. Vous pouvez être invité à vous connecter avec vos informations d’identification existantes la première fois que vous utilisez Paramount +, mais vous ne devriez pas avoir de problèmes pour avancer. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, vous pouvez essayer l’essai gratuit de Paramount +.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Je dois tout diffuser

Voici un échantillon des émissions diffusées sur Discovery Plus

Discovery Plus est l’endroit où aller pour plus de 55 000 épisodes de séries provenant de réseaux tels que HGTV, Food Network, TLC et OWN. Voici un tour d’horizon des émissions disponibles actuellement sur la plateforme de streaming.

Protéger votre investissement

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 est l’avenir, protégez-le avec une coque de qualité

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 est un matériel impressionnant qui donne un aperçu de l’avenir. Lorsque l’appareil est fermé, l’écran interne est en grande partie protégé. Pourtant, rien ne protège l’extérieur du téléphone. Alors pour protéger votre nouvel appareil de luxe, installez l’un de ces étuis.