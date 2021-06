Paramount + présente les personnages de la série ‘Star Trek’ pour enfants – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Paramount + a dévoilé les nouveaux personnages de Star Trek: Prodigy, la première série de la franchise conçue pour un public d’enfants, qui se concentrera sur un groupe d’adolescents extraterrestres. Dans l’histoire qui se déroule en l’an 2383, les jeunes doivent apprendre à travailler ensemble pour utiliser un vaisseau spatial abandonné et partir à l’aventure dans le quadrant Delta.

La plateforme de streaming a annoncé que l’actrice Kate Mulgrew rejoindra le projet pour donner vie au capitaine Janeway, tandis qu’Ella Purnell incarnera Gwyn, “un Vau N’Akat de 17 ans qui a grandi sur la sombre planète minière de son père et a grandi jusqu’à rêver d’explorer les étoiles », selon les informations de Paramount.

Dee Bradley Baker incarnera Murf, un personnage dont l’espèce et l’âge sont inconnus mais qui prétend être “une tache attachante et indestructible avec un timing curieusement bon et un appétit insatiable pour les pièces de navire”.

Dans Star Trek : Prodigy, Jason Mantzoukas incarnera Jankom Pog, un tellarite de 16 ans qui aime être au milieu des disputes. Brett Gray sera Dal, un garçon de 17 ans dont l’espèce n’est pas connue non plus et qui même dans les moments les plus difficiles s’accroche fermement à son espoir inébranlable”, précise sa description.

Rylee Alazraqui rejoint le projet en jouant Rok-Tahk, “un Brikar de huit ans exceptionnellement brillant qui est un peu timide, mais pas quand il s’agit de son amour des animaux”.

Angus Imrie sera Zero « a Medusan : un mode de vie non corporel, sans genre et basé sur l’énergie. Comme d’autres deviendraient fous de voir son vrai moi, Zero porte une combinaison de confinement fabriquée par ses soins pour protéger les autres. »