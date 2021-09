Paramount + bénit les fans d’horreur avec de nouvelles frayeurs “pour Halloween”, alors que le tout nouveau film Paranormal Activity est confirmé pour ses débuts à l’automne sur le service de streaming. La directrice de la programmation de ViacomCBS Streaming, Tanya Giles, a révélé la grande nouvelle lors d’un événement de presse pour la Television Critics Association. Le septième film de la franchise n’a pas encore de titre officiel annoncé mais, selon Giles, fera ses débuts dans les deux prochains mois.

“Une nouvelle activité paranormale de Paramount Players devrait apporter aux fans une réimagination inattendue de la franchise d’horreur bien-aimée”, a déclaré Giles via Deadline. Elle a ensuite annoncé qu’un nouveau documentaire sur la réalisation du film fera également ses débuts sur paramount + cette année. “Nous lancerons également un documentaire sur la réalisation du long métrage Paranormal Activity”, a déclaré Giles. Enfin, le CPO a expliqué que les deux projets « arriveront au service à temps pour Halloween ».

On parle maintenant de longs métrages sur Paramount +, branchant Queenpins à venir le 30 septembre avec Kristen Bell, suivi d’un documentaire sur Madonna le 8 octobre et d’une nouvelle activité paranormale, ainsi qu’un documentaire sur la réalisation de la série, tous deux à venir avant Halloween # TCA21 – Alex Zalben (@azalben) 31 août 2021

L’intrigue du film Paranormal Activity 7 a été gardée secrète, mais nous savons que le script a été écrit par Christopher Landon, qui a écrit Paranormal Activity 3, Paranormal Activity 4 et Paranormal Activity: The Marked Ones. Landon a également réalisé The Marked Ones, mais pour le nouveau film, Paramount a fait appel au réalisateur sous-marin William Eubank pour diriger le projet. Nous avons également des confirmations de casting dans Emily Bader, Roland Buck III, Dan Lippert et Henry Ayres-Brown. On ne sait pas si l’un des acteurs originaux de la série principale apparaîtra.

La franchise Paranormal Activity a connu un vif succès depuis le premier film sorti en 2007. Au fil des ans, les six films actuellement sortis ont rapporté plus de 890 millions de dollars au box-office mondial. C’est sur un petit budget d’un peu plus de 28 millions de dollars, pour produire les six films.

Paranormal Activity 7 devait initialement sortir en salles, mais la pandémie mondiale de Covid-19 a forcé Paramount et le studio de coproduction Blumhouse à modifier leurs plans. Le film aurait dû sortir en salles le 4 mars 2021, mais il a ensuite été déplacé un an plus tard: le 4 mars 2022. En fin de compte, les studios ont décidé de sortir le film exclusivement sur Paramount +, qui a été lancé plus tôt cette année. Ceux qui souhaitent voir tout ce que Paramount+ a à offrir peuvent cliquer ici pour une offre de streaming gratuite.

