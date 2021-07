Paramount + produira la série ‘Rise of the Pink Ladies’, prequel de ‘Grease’

La série, qui sera une comédie musicale, se concentre sur les Pink Ladies originales : Rizzo, Marty, Frenchy et Jan, quatre jeunes marginalisés qui en ont marre des établis et osent s’amuser à leur guise provoquant une panique morale. L’histoire se déroule quatre ans avant la romance torride de Sandy et Danny à Rydell High.

La première saison de l’émission comportera 10 chapitres écrits et produits par la créatrice et étudiante d’Atypical and Transparent, Annabel Oakes. Les producteurs exécutifs de la série sont Marty Bowen et Erik Feig, tous deux travaillent également sur Summer Lovin, la préquelle du film classique Grease de Paramount Pictures.

Fin 2020, il a été confirmé que HBO Max avait acheté les droits de la série Rydell High, qui se voulait une expérience similaire à High School Musical ; Cependant, les plans ont changé lorsque Casey Bloys a été promu responsable du contenu pour HBO Max.

La série devrait présenter de nouveaux thèmes pour les Pink Ladies car elle traite des premières années de Rizzo, Jan, Marty et Frenchy. Bien qu’il soit également estimé que le public, à la fois fans du film et nouveaux téléspectateurs, écoute les chansons classiques. Les droits sur les paroles et les mélodies ont été refusés à HBO Max, mais Paramount TV Studios espérait parvenir à un accord pour les obtenir.