Paramount+ Reboot Premiere Date Révélé

Paramount + a annoncé la date de première de son redémarrage de The Game, qui fera ses débuts sur la plate-forme de streaming le 11 novembre. Le showrunner et écrivain Devon Greggory a partagé les mises à jour sur la troisième itération de la comédie dramatique populaire, qui a atterri sur le service de streaming après son fonctionne sur The CW et BET, lors de la présentation TCA de Paramount +. Pour ceux qui ont rattrapé la série sur Netflix, cette version de la série sera assez différente de l’originale.

En sortant de son cadre de San Diego, le redémarrage reprendra à Las Vegas et ses joueurs continueront à s’attaquer à divers problèmes de la vie liés à la race, au sexe, à la classe, etc. lentille. Avec Hosea Sanchez et Wendy Racquel Robinson, les joueurs s’affronteront à nouveau alors qu’ils se battent pour la gloire, la fortune et le succès. Vaughn Hebron, Tim Daly, Toby Sandeman et Adriyan Rae devraient rejoindre les acteurs originaux Sanchez et Robinson pour la mise à jour. Le vétérinaire du jeu Coby Bell fera également une apparition spéciale. Sanchez et Robinson ont joué le duo mère-fils Malik Wright et Tasha Mack dans la série, et bien que cela fasse des années qu’ils ne sont pas passés à la télévision ensemble, Greggory dit, “ces personnages ont évolué d’une manière où ils ne sont que divertissants”. Il a ajouté: “Ces personnages ne se sont jamais éventés ou vieux, ils étaient toujours frais.”

“Nous allons venir en profondeur avec des problèmes profonds parce que 2021 est différent de 2008”, a-t-il déclaré à propos de l’émission. “Il n’a jamais vieilli, il fallait juste qu’il ait l’opportunité de se redémarrer”, a-t-il poursuivi. “Souvent, les séries n’ont pas cette opportunité lorsqu’elles sont à l’antenne, et je pense que c’est une erreur pour de nombreuses entités de télévision et différentes sociétés de production. Nous devrions être capables d’évoluer pendant que nous sommes à l’antenne. The Game a été diffusé pour la première fois sur The CW en 2006, où il a vécu pendant trois saisons avant de déménager dans une nouvelle maison à BET. Produit par CBS Studios, Akil Productions et Grammnet NH Productions, Mara Brock Akil et Salim Akil seront les producteurs exécutifs avec Greggory et le producteur exécutif original Kelsey Grammer et Tom Russo.