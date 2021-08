Paramount retire une version majeure de son calendrier en raison de préoccupations liées au COVID-19

Paramount Pictures a retiré Clifford le grand chien rouge de son calendrier de sortie, à quelques semaines de sa sortie en salles. Le studio a fait part de ses inquiétudes croissantes concernant la propagation de la variante delta du coronavirus aux États-Unis. Clifford, une adaptation des livres pour enfants bien-aimés de Norman Bridwell, devait sortir en salles le 17 septembre.

Il y avait des spéculations selon lesquelles le film ne serait retardé que d’une semaine, mais Deadline rapporte que Clifford a été complètement retiré du programme de Paramount. Le déménagement est une surprise, d’autant plus qu’il est terminé. De plus, le film devait faire ses débuts en gala lors du Festival du film de Toronto le mois prochain. eOne, qui détient les droits canadiens du film, devait présenter le film au festival, mais il n’apparaît plus sur le site Web du festival.

Paramount pense que le film peut être un succès s’il sort en salles alors que davantage d’enfants peuvent assister aux projections en toute sécurité. L’insistance du studio à sortir le film en salles est notable puisque Paramount a précédemment abandonné deux films sur Paramount +, SpongeBob Movie: Sponge on the Run et Infinite de Mark Wahlberg. Paramount pourrait attirer plus de familles à Paramount + en publiant Clifford sur la plate-forme de streaming, d’autant plus qu’il s’agit d’une propriété très appréciée.

Clifford the Big Red Dog a été réalisé par Walt Becker (Alvin and the Chipmunks: The Road Chip) et met en vedette Darby Camp (The Christmas Chronicles) dans le rôle d’Emily Elizabeth Howard et Jack Whitehall (Bad Education) dans le rôle de son oncle Casey. David Alan Grier exprime Clifford, qui commence comme l’avorton de sa portée mais grandit pour devenir un chien rouge géant. Dans le film, Clifford et Emily sont encadrés par une société de génétique avide qui veut créer des animaux de grande taille.

Le premier livre de Clifford the Big Red Dog a été publié en 1963. Scholastic Media a également produit une série animée à succès de 2000 à 2003, mettant en vedette le regretté John Ritter dans le rôle de Clifford. Le spectacle animé a été un tel succès que la finale de 2004 est sortie en salles sous le nom de Really Big Movie de Clifford. Clifford’s Puppy Days a été diffusé de 2003 à 2006. Une autre série animée, également intitulée Clifford the Big Red Dog, a débuté en 2019 et est disponible sur Amazon Prime Video et diffusée sur PBS Kids.

Bien que le public n’ait vu qu’une bande-annonce, la réponse au CGI Clifford a été mitigée sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont trouvé le regard du chien horrible. “Je suis désolé mais l’adaptation en direct de Clifford the Big Red Dog a l’air HORRIFIANTE”, a tweeté une personne. “CGI Clifford est la chose la plus effrayante que j’aie jamais vue. Ce n’est pas comme à l’époque où ils se sont trompés sur Sonic. Ils ont eu raison de Clifford, mais cela n’en vaut pas la peine. Notre arrogance collective nous f—nous cette fois”, un autre a écrit.