Paranaense a battu Flamengo et jouera la finale de la Copa do Brasil contre Mineiro

28/10/2021 à 6h12 CEST

. / Rio de Janeiro

Atlético Mineiro et Athletico Paranaense définira le titre de la Copa do Brasil, qui accorde la première place aux Brésiliens à la Copa Libertadores, après avoir éliminé respectivement Fortaleza et Flamengo en demi-finale du tournoi. El Mineiro, actuel leader du championnat brésilien, s’est qualifié pour la finale de la Copa do Brasil en gagner ce mercredi par 1-2 lors de sa visite à Fortaleza, au match retour, avec des buts des hispano-brésiliens Diego Costa et Hulk, ce dernier sur penalty. Malgré plusieurs tentatives infructueuses durant le match, le club du Ceará n’a réussi à marquer qu’en fin de match, avec une frappe de Romarinho. Le triomphe du ‘Galo’ fut presque chanté, après a battu Fortaleza 4-0 la semaine dernière à Belo Horizonte, lors du match aller.

Paranaense, qui est également finaliste de la Copa Sudamericana, s’est qualifié pour la finale mercredi après battant Flamengo 3-0 au stade Maracana de Rio Janeiro et après avoir à égalité 2-2 au match aller la semaine dernière à Curitiba.

La grande surprise en demi-finale a été l’élimination de Flamengo, qui était le grand favori pour le titre et finaliste pour les Libertadores. Le club le plus populaire du Brésil a été surpris par Paranaense au milieu de Maracana avec deux buts de Nikao, le premier sur penalty et le second sur contre-attaque soudaine. L’élimination du club de Rio de Janeiro a laissé sur la corde raide Renato Gaucho, son entraîneur, qui avait été interpellé par les résultats décevants en championnat et dont le limogeage avait été réclamé par les supporters.

La Copa do Brasil, qui affronte les champions et vice-champions régionaux des 27 États du pays, ainsi que les clubs les mieux classés, est le deuxième tournoi le plus important du géant sud-américain, après le championnat brésilien, et son vainqueur est automatiquement récompensé. un quota pour les Libertadores.