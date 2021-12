Paranaense, champion d’Amérique du Sud, s’éloigne de la relégation au Brésil

04/12/21 à 06:42 CET

. / São Paulo

Les Athletico Paranaense, qui a été proclamé il y a deux semaines champion de la Coupe d’Amérique du Sud 2021, a battu Cuiabá 1-0 ce vendredi et il a pris ses distances avec la zone de relégation, qui compte désormais cinq points à deux journées de la fin du championnat brésilien.

Dans un duel direct pour le salut, l’attaquant Pedro Rocha il a marqué le seul but du match à la 57e minute, profitant d’un mauvais rebond du gardien visiteur. L’équipe de Curitiba a davantage dominé le ballon, a eu de meilleures opportunités et, lorsqu’elle a pris l’avantage, a géré son avantage au désespoir d’un Cuiabá qui a terminé avec un joueur de moins après le expulsion de l’attaquant Clayson dans les dernières minutes.

La victoire laisse l’équipe dirigée par Alberto Valentim avec 45 points au classement et pratiquement sauvée, tandis que Cuiabá, avec 43, complique leur séjour dans la plus haute catégorie du football brésilien. Deux équipes ont déjà confirmé leur relégation en deuxième division, Chapecoense et Sport Recife, mais il reste encore deux places à définir, qui sont actuellement détenues par Gremio, avec 39 points, et Bahía, avec 40.

Dans les autres matchs de ce vendredi, l’Atlético Goianiense s’est imposé 0-1 dans le peloton du bas Chapecoense et Sport Recife a fait match nul 1-1 avec un Flamengo déjà sans options de titre.

Le trophée de la Ligue est entre les mains de l’Atlético Mineiro, qui s’est rallié ce jeudi de 0-2 contre à cinq minutes de la seconde mi-temps et a fini par vaincre Bahía 2-3, à l’Arena Fonte Nova de Salvador. L’équipe de Belo Horizonte a ainsi ajouté le deuxième championnat brésilien de son histoire cinquante ans après le premier.