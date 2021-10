Paranaense élimine Peñarol et sera mesuré en finale avec Bragantino

10/01/2021

Le à 05:17 CEST

. / Curitiba

Les L’Athletico Paranaense a battu Peñarol 2-0 ce jeudi au match retour pour les demi-finales de la Coupe d’Amérique du Sud et a garanti sa place en finale, dans laquelle Bragantino sera mesuré pour le titre. Malgré la domination de l’équipe uruguayenne au stade Arena da Baixada de Curitiba, Paranaense s’est imposé à domicile avec des buts de Nikao et Pedro Rocha, après avoir gagné 1-2 lors du match aller de la demi-finale, disputée la semaine dernière à Montevideo. La victoire de l’équipe de Curitiba a garanti la session plénière des clubs brésiliens dans les décisions des deux tournois continentaux cette année, puisque la finale des Libertadores sera disputée par Flamengo et Palmeiras.

Paranaense, champion d’Amérique du Sud en 2018 et qui ambitionne de devenir le premier Brésilien à soulever deux fois le titre, affrontera Bragantino en finale en un seul match, le 20 novembre au stade Centenario de Montevideo, contre Bragantino, éliminé en demi-finale à la Libertad paraguayenne et disputera la première finale d’un tournoi continental en 93 ans d’histoire.

Peñarol, sous le commandement de l’entraîneur Mauricio Larriera et qui n’a été servi que par la victoire pour avancer, est passé à l’attaque dès le début et dans les cinq premières minutes a généré plusieurs jeux dangereux aux pieds, principalement de Walter Gargano et Facundo Torres. Le club uruguayen, avec Agustín Canobbio et Pablo Ceppelini comme ses joueurs les plus remarquables, a clairement dominé la première mi-temps, au cours de laquelle il a compté neuf tirs contre seulement trois du Brésilien. Paranaense, provisoirement dirigé par Paulo Autouri car il n’a pas encore engagé son nouvel entraîneur, a préféré se renforcer en défense et profiter d’éventuelles contre-attaques, dans l’une desquelles Guilherme Bissoli a failli ouvrir le score à la 9e minute. Dans une autre contre-attaque lancée par l’Uruguayen David Terans, un ancien joueur de Peñarol qui a marqué l’un des buts de Paranaense au match aller, l’équipe de Curitiba a ouvert le score à la 24e minute grâce à Nikao.

Peñarol, déjà désavantagé et ayant besoin de trois buts, a insisté et deux minutes plus tard, ils ont égalisé de justesse avec une tête d’Agustín Álvarez Martínez qui a percuté la barre transversale défendue par Santos. Et quatre minutes après le but, Juan Ramos a reçu une passe à l’intérieur de la surface et a été renversé par Erick. L’arbitre a sifflé le peine, ce qui a été confirmé par le VAR, mais Santos a sauvé le Paranaense à arrêter le tir à Ceppelini. Le penalty perdu n’a pas découragé Peñarol, qui est resté à l’offensive pour le reste de la première mi-temps.

Dans la deuxième partie, les Carbonero sont revenus à la charge, désormais renforcés par l’entrée d’Ariel Nahualpán et de Diego Valentín Rodríguez, et ont contraint les habitants à s’enfermer dans leur zone. Mais, malgré la pression de Peñarol, les Paranaense ont réussi à gérer leur avantage et ont été plus dangereux avec leurs contre-attaques que les Uruguayens avec le ballon dominé. Cette stratégie a porté ses fruits à la 80e minute lorsque Pedro Rocha, qui était entré chez David Terans quelques minutes plus tôt, a élargi le score après avoir reçu une passe décisive de Nikao dans la surface.