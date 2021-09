Paranormal Activity 7 arrivera pendant Halloween à Paramount Plus – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Faites de la place pour votre marathon d’horreur d’Halloween afin de pouvoir accueillir l’arrivée de Paranormal Activity 7. Malgré les mauvaises critiques et la chute des chiffres du box-office que la saga a connue à chaque nouveau chapitre, Paramount ne semble pas disposé à laisser filer une franchise d’horreur potentielle.

À l’origine, le septième volet avait sa première prévue pour le mois de mars 2021, mais en raison de problèmes liés à une pandémie mondiale, le film est devenu une victime de plus des retards. Paramount a maintenant trouvé l’occasion parfaite de reconfigurer ses plans et enfin de sortir le film d’horreur. Et c’est que l’étude doit avoir une confiance profonde dans le projet, car ses nouveaux plans sont de construire une nouvelle trilogie ou tétralogie qui sortira un chapitre année après année pendant les saisons d’Halloween et par streaming.

La responsable du contenu et de la programmation de la branche streaming de ViacomCBS, qui s’appelle Tany Gilles, a fait une déclaration très enthousiaste (via) dans laquelle elle a brièvement révélé les plans de la société pour la saga paranormale et ce que l’on peut en attendre. un nouvel opus qui, bien que portant le numéro 7 dans le titre, pourrait bien devenir une sorte de redémarrage ou de reconception de la série de films créée par Oren Peli.

“Une nouvelle activité paranormale de Paramount Players devrait apporter aux fans une réinvention inattendue de la franchise d’horreur bien-aimée”, a-t-il commenté. « Nous lancerons également un documentaire sur la fabrication du nouveau Paranormal. Les deux arriveront sur le service de streaming juste à temps pour Halloween. »

Selon Gilles, le service de streaming ne présenterait pas seulement le film, mais aussi un documentaire sur sa réalisation. On ne sait pas quelle importance ou pertinence cet audiovisuel complémentaire peut contenir, mais il fera sûrement le bonheur des fans d’horreur, pendant la période préférée pour consommer le genre.

Source : CinéPremière