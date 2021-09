Paranormal Activity 7 obtient la première bande-annonce et la date de sortie de Paramount Plus

La première bande-annonce de Paranormal Activity: Next of Kin est sortie. Le septième film de la série d’horreurs au succès retentissant sortira sur Paramount+ le 29 octobre.

L’intrigue de Paranormal Activity: Next of Kin a été entourée de secret, et ce teaser ne révèle pas grand-chose. Cela commence par ce qui semble être une réunion de famille autour d’une table dans une vieille maison où le père accueille chez lui « notre sœur Margot ».

La bande-annonce montre ensuite la découverte d’un tunnel sombre et effrayant menant profondément sous terre, suivi de beaucoup de choses effrayantes rapidement coupées, y compris une femme entraînée par quelque chose d’invisible et la famille agissant de manière très étrange. La bande-annonce suggère également que tout le film ne sera pas dans le style des images trouvées des précédents versements, mais nous devrons attendre le mois prochain pour savoir exactement de quoi il s’agit. Découvrez la bande-annonce ci-dessous :

Paranormal Activity: Next of Kin est réalisé par Will Eubank, qui a déjà réalisé le film de monstre aquatique de 2020 Underwater. Il est écrit par Christopher Landon, qui a écrit les parties 3, 4 et 5, et a été réalisateur sur les deux films Happy Death Day (et scénariste sur le second). Comme pour les autres films de la franchise Paranormal Activity, il est produit par Jason Blum pour Blumhouse Productions.

Le film était initialement prévu pour une sortie en salles en mars 2022, mais a été avancé pour une première d’Halloween sur Paramount +. Paramount développe un certain nombre d’autres films directement pour sa plate-forme de streaming, y compris une préquelle de l’adaptation de Stephen King 2017 Pet Sematary.