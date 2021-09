Parapente, sentiers du désert, tour en hélicoptère, tyrolienne et plus encore ! Le tourisme d’aventure s’accélère au Rajasthan

Le Rajasthan a été une destination préférée des touristes nationaux du reste du pays et de l’étranger, mais ces activités d’aventure offrent également aux populations locales la possibilité de se faire plaisir et de profiter de ces produits.

Les sentiers du désert et les VTT, les safaris dans la jungle, les tyroliennes et le parapente, les activités de sports d’aventure ajoutent des sensations fortes aux touristes venant au Rajasthan, un état plus connu pour ses forts et palais majestueux, son patrimoine et sa riche culture. Au cours des dernières années, l’État a connu une augmentation du nombre de parcs d’aventure et d’éco-parcs et même d’activités sportives individuelles dans plusieurs de ses districts.

Actuellement, dans la destination touristique populaire de Jodhpur, les tyroliennes ajoutent des sensations fortes aux visiteurs du majestueux fort Mehrangarh et de la beauté naturelle du lac Kaylana. Ceux qui recherchent un autre niveau d’enthousiasme peuvent également s’initier au parapente à Agolai dans le district. De même, les districts de Rajsamand, Udaipur et Banswara riches en richesses naturelles enrichissent également l’expérience touristique d’aventures. La tyrolienne de 410 mètres de long traverse le réservoir d’eau de Kagdi. Des sports nautiques au lac Rajsamand et des activités de parapente sont pratiqués le long du lac Rajsamand et également dans la pittoresque Banswara, tandis qu’un parc à sensations à part entière à Udaipur enchante les visiteurs avec des aventures de vélo dans le ciel et d’escalade. Les véhicules tout-terrain et les pistes de moto dans les déserts de Bikaner et de Jaisalmer ajoutent également une poussée d’adrénaline aux touristes.

La tyrolienne aquatique à Kagdi Pick – up weir Banswara est la tyrolienne la plus longue de l’État.

Récemment, un service d’hélicoptère a commencé à Udaipur qui couvre Nathdwara, Kumbhalgarh, Rajsamand, donnant le plaisir de voler et de profiter de la vue à vol d’oiseau de ces villes.

Dans le processus d’offrir des incitations pour les activités d’aventure sur terre, eau et ciel aux voyagistes, le département du tourisme de l’État a également mis en place une cellule de facilitation pour coordonner avec les départements de l’aviation civile, des ressources en eau, des transports, des sports, des forêts et de l’environnement pour le développement directives, l’identification des sites et l’obtention des autorisations pour les activités d’aventure.

Le Rajasthan est un état avec des terrains et un environnement géologiques divers, il a des déserts, des forêts et des plans d’eau qui attirent les touristes du pays et de l’étranger. Les activités d’aventure à ces endroits ajouteront une autre attraction pour les touristes et offriront une expérience totalement différente. Cependant, l’excitation et les sensations fortes de telles activités sont également associées à certains risques et le ministère s’efforce d’atténuer ces possibilités en fournissant un cadre réglementaire pour de telles activités. Les aspects cruciaux de la promotion du tourisme d’aventure, tels que la formation professionnelle et la certification en matière de sécurité, sont également pris en charge par le département pour fournir un environnement sûr aux aspirants et aux prestataires de services d’activités d’aventure.

Nishant Jain, IAS, directeur du tourisme, déclare : « Alors que la quête d’aventure est naturelle pour les humains, la sécurité des visiteurs est avant tout pour le département du tourisme. Nous travaillons à construire un modèle sensé et responsable avec l’aide de l’administration du district qui peut aider les gens à profiter des sensations fortes et à ajouter de nouveaux sites au tourisme dans l’État »,

La demande de produits de tourisme d’aventure a augmenté à travers le monde et suite à l’arrivée d’une nouvelle politique touristique, plusieurs opérateurs de tourisme d’aventure ont manifesté leur intérêt pour l’établissement de leurs bases au Rajasthan. Dans l’ère post COVID, la demande d’activités et de produits de tourisme d’aventure est susceptible d’augmenter considérablement. Le Rajasthan a été une destination préférée des touristes nationaux du reste du pays et de l’étranger, mais ces activités d’aventure offrent également aux populations locales la possibilité de se faire plaisir et de profiter de ces produits.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.