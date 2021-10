Paras Defence and Space Technologies fait des débuts exceptionnels en bourse; les actions progressent de 171% par rapport au prix de l’introduction en bourse

Paras Defence and Space Technologies a fait des débuts remarquables aujourd’hui. (Photo : REUTERS)

L’action Paras Defence and Space Technologies a fait une excellente cotation en bourse aujourd’hui, malgré la faible dynamique globale du marché. Les actions de Paras Defence and Space Technologies ont été ouvertes à la négociation à 475 Rs pièce, en hausse de 171,43 % ou 300 Rs par action par rapport au prix d’émission de 175 par action. Lors de la cotation, la société avait une capitalisation boursière de Rs 1,852 crore. L’introduction en bourse (Initial Public Offering) de Paras Defence and Space Technologies, conclue au début du mois dernier, a suscité un écho massif de la part des investisseurs et a été entièrement souscrite dans l’heure initiale de la vente. Au cours du processus d’appel d’offres de trois jours, l’introduction en bourse de Paras Defence a été souscrite 304 fois.

Paras Defence and Space Technologies est l’une des principales sociétés indiennes du secteur privé de la catégorie « Conçu développé et fabriqué de manière autochtone » qui s’occupe de l’optique de défense et spatiale, de l’électronique de défense, des solutions de protection EMP et de l’ingénierie lourde. L’émission de la société valait Rs 170 crore sur l’extrémité supérieure de la fourchette de prix et était un mélange de nouvelles émissions d’actions et d’une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants.

La société de courtage et de recherche nationale Motilal Oswal a obtenu une note « S’abonner » sur la question en raison de son portefeuille de produits complexe/large, de sa présence dans un espace de défense de niche, de sa solide relation client et de ses barrières à l’entrée élevées. « L’émission est évaluée à 1,9x P/BV (moyenne des pairs : ~ 2,4x) après émission, ce qui est raisonnable. Nous pensons que le PDSTL pourrait bénéficier de l’impulsion du gouvernement sur les dépenses de défense et d’espace », avaient déclaré plus tôt des analystes de Motilal Oswal dans un rapport.

L’entreprise a vu ses revenus prendre un coup en raison de covid-19 mais les marges d’EBITDA ont augmenté au cours de la période. Paras Defence and Space Technologies a une dette négligeable dans ses livres qui, après l’introduction en bourse, sera encore réduite à 0,2 fois. La société prévoit d’utiliser le produit net de l’introduction en bourse pour acheter des machines et des équipements, financer les besoins supplémentaires en fonds de roulement et rembourser ou rembourser par anticipation tout ou partie de certains emprunts/facilités de prêt en cours dont la société a bénéficié.

