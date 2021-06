Paras Defence and Space Technologies obtient le feu vert de SEBI pour lancer son introduction en bourse ; la société réfléchit à un placement pré-IPO

Paras Defence and Space Technologies a déclaré que le montant levé du pré-placement ne sera pas réduit par rapport à la nouvelle émission. Image : .

Paras Defence and Space Technologies a reçu l’approbation du régulateur des marchés des capitaux SEBI pour lancer une introduction en bourse. L’émission publique comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 120 crore et une offre de vente (OFS) d’un maximum de 17,24 actions lakh par les promoteurs et les actionnaires existants. La société peut également envisager un placement pré-IPO d’actions à hauteur de Rs 35 crore, avant le dépôt du prospectus de hareng rouge. Paras Defence and Space Technologies a déclaré que le montant levé du pré-placement ne sera pas réduit par rapport à la nouvelle émission. Anand Rathi Advisors est le principal responsable du problème. Les actions de la société seraient cotées à la BSE et à la NSE. Le registraire de l’émission est Link Intime India Private Ltd.

Paras Defence and Space Technologies n’a aucun homologue de l’industrie cotée en Inde. La société a prévu d’utiliser le produit net pour financer les besoins en dépenses d’investissement d’une valeur de 31,2 crores de roupies et pour financer les besoins en fonds de roulement supplémentaires à hauteur de 50 crores de roupies. La société utilisera également le produit net pour le remboursement ou le remboursement anticipé de certains emprunts/facilités de prêt en cours de Rs 10 crore utilisés par la société et à des fins générales de l’entreprise.

La part réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) représentera jusqu’à 50 pour cent de l’offre, les investisseurs non institutionnels (NII) auront jusqu’à 15 pour cent de la part réservée tandis que jusqu’à 35 pour cent seront réservés aux investisseurs particuliers. La clientèle de Paras Defence va des blocs d’alimentation à diverses entreprises du secteur public de la défense telles que Bharat Electronics Limited (BEL), Bharat Dynamics Limited (BDL) et Hindustan Aeronautics Limited (HAL), et a fourni des produits et des solutions à des entités privées, notamment Tata Consultancy Services (TCS ) et Alpha Design Technologies Ltd. Actuellement, la société opère à travers deux usines de fabrication au Maharashtra, situées à Nerul (Navi Mumbai) et à Ambernath (à Thane).

Le revenu total consolidé de Paras Defence and Space Technologies s’est élevé à Rs 37,94 crore pour la période de six mois terminée le 30 septembre 2020, et Rs 149,05 crore, Rs 157,16 crore et Rs 152,53 crore pour les exercices clos le 31 mars 2020, 2019 et 2018, respectivement.

