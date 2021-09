Paras Defence IPO souscrit 32 fois jusqu’à présent le jour 2; hausse des primes du marché gris de 130 % ; faut-il s’abonner ?

Image : .

L’introduction en bourse de Paras Defence and Space Technologies a été souscrite plus de 32 fois jusqu’à présent le deuxième jour de l’appel d’offres, grâce au vif intérêt des investisseurs particuliers. L’introduction en bourse qui a été ouverte à la souscription le 21 septembre a été entièrement souscrite pendant les premières heures. Sur le marché primaire, les actions de Paras Defence se négociaient à une prime de 230 Rs, par rapport au prix d’introduction en bourse de 175 Rs. Les actions de Paras Defence et Space Technologies régnaient à 405 Rs chacune, une prime de 131,4%, sur le marché gris. , selon les personnes qui négocient des actions non cotées de la société. Le numéro sera fermé aux souscriptions le jeudi 23 septembre 2021.

Jusqu’à présent, le deuxième jour, les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) ont fait une offre pour 1,5 fois leur part. Les investisseurs non institutionnels (NII) ont fait des offres pour 14,03 fois, et les investisseurs de détail ont souscrit à leur part de l’introduction en bourse 58 fois. Les investisseurs de détail ont jusqu’à présent fait une offre pour 20 actions crore, pour 35,85 lakh qui leur sont réservés. Sur l’ensemble de l’émission, la moitié de l’émission est réservée aux QIB, 15 % aux NII et les 35 % restants aux investisseurs particuliers.

Faut-il souscrire à l’introduction en bourse de Paras Defence and Space Technologies ?

Paras Defence and Space Technologies conçoit, développe, fabrique et teste une large gamme de produits et de solutions d’ingénierie de la défense et de l’espace. Elle possède 2 usines de fabrication dans le Maharashtra. Leur principale verticale est l’optique qui dessert les secteurs militaire et spatial. “

Le carnet de commandes s’élève à Rs 305 crore qui devrait arriver dans le compte de résultat au début de l’exercice 22 et de l’exercice 23. À Rs 175, il est évalué à 31,5x P/E, 3,2x le prix à la valeur comptable et 4,8x le prix aux ventes. Cela semble coûteux pour une entreprise qui n’a affiché aucune croissance significative de ses revenus et de ses bénéfices au cours des 3 dernières années », a déclaré à Financial Express Online Aditya Kondawar, fondateur, COO, JST Investments. Kondawar a ajouté que la société est en train de pivoter vers une société de produits basée sur des produits, à rotation plus rapide, avec de meilleurs flux de fonds de roulement. Ils s’aventurent également dans les drones pour l’agriculture et la surveillance jour/nuit, ce qui reste un contrôle clé pour l’entreprise.

Les sociétés de recherche et de courtage telles que Axis Capital, JM Financial Services, Reliance Securities, ICICI direct Research n’ont pas noté Paras Defence and Space Technologies. Tandis que Ashika Research, Arihant Capital, Canara Bank Securities et Marwadi Financial Services ont recommandé de «s’abonner» à l’émission.

Les analystes de Canara Bank Securities ont déclaré que Paras Defence and Space Technologies se négocie à un P/E de 31,53x pour l’exercice 2021. La société propose des produits de niche avec des barrières à l’entrée élevées sur le marché, ce qui rend la question attrayante, ont-ils ajouté. « Cependant, la dette de l’entreprise, la proportion élevée de créances, le cycle de fonds de roulement étiré et les dépendances vis-à-vis des organisations gouvernementales sont des sujets de préoccupation pour les investisseurs à long terme. Ainsi, nous recommandons de souscrire à l’émission pour obtenir des gains de cotation », ont déclaré les analystes.

