Paratici à l’écoute, alors que la Juventus n’est pas près de la résolution du contrat malgré la sortie de Ronaldo

Paulo Dybala et la Juventus ne sont pas sur le point de conclure un nouveau contrat malgré le départ de Cristiano Ronaldo de Turn, selon un rapport.

La Juve et Dybala se sont échangés un nouveau contrat au cours des 18 derniers mois. Le contrat actuel de l’international italien expire l’été prochain, ce qui signifie qu’il pourrait discuter avec des clubs étrangers d’un accord de transfert gratuit en janvier 2022.

Tottenham a été lié à une décision de l’attaquant de 27 ans.

Dybala a en fait failli partir en 2019, mais un déménagement à Tottenham ne s’est pas concrétisé. Il a cependant été mentionné comme une cible pour les Spurs depuis lors. Et Fabio Paratici arrivant en tant que directeur sportif des Spurs n’a fait qu’alimenter ces rumeurs.

L’ancien directeur sportif de la Juve a joué un rôle dans le transfert de Dybala à la vieille dame de Palerme en 2015.

Reste à savoir si Paratici s’en prendrait à nouveau à Dybala, mais la Juve et l’attaquant sont très éloignés dans leurs pourparlers contractuels.

Rapports Calciomercato qu’un accord n’est pas conclu et qu’en fait, le chef de la Juve, Federico Cherubini, offre moins d’argent à Dybala que le club ne lui en avait offert l’été dernier.

On pensait que le départ de Cristiano Ronaldo à Manchester United laisserait à la Juve de l’argent pour obtenir un nouvel accord entériné.

La vieille dame a enlevé ceux de Ronaldo 31 millions d’euros de salaire, tout en recevant également une petite indemnité de transfert.

Cependant, selon la source, ils hésitent toujours à se plier aux demandes de Dybala. Dybala cherchait 10 millions d’euros par saison pour l’amener dans la même tranche de salaire que Matthijs de Ligt.

L’international néerlandais De Ligt gagne environ 12 millions d’euros par an, mais le rapport indique que la Juventus ne peut plus offrir un tel salaire.

L’agent de Dybala, Jorge Antun, est apparemment déterminé à obtenir ce salaire pour son client et exigera cela lorsqu’il se réunira pour négocier à nouveau avec le club.

Dix choses que vous ne saviez pas sur l’Andorre



Torres n’a aucun regret après avoir snobé les Spurs

Pendant ce temps, le défenseur de Villarreal Pau Torres insiste sur le fait qu’il ne regrette pas d’avoir refusé un transfert à Tottenham Hotspur cet été.

Les Spurs cherchaient une couverture défensive et ont débarqué l’arrière central de l’Atalanta Cristian Romero pour un montant de 42 millions de livres sterling.

Nuno Espirito Santo souhaitait toujours ajouter plus de profondeur à son équipe et les Spurs auraient fait accepter une offre de 43 millions de livres sterling par Villarreal pour l’international espagnol.

Le journaliste de SIC Noticias Pedro Sepulveda a révélé que Tottenham avait fait une percée dans sa poursuite de Torres à la mi-août.

Villarreal a accepté une offre initiale de 45 millions d’euros avec 5 millions d’euros de bonus. Cela signifiait que les détenteurs de la Ligue Europa ont donné Torres permission de parler à Tottenham.

Lors de ces discussions, cependant, le joueur de 24 ans a refusé de déménager. La raison invoquée était le manque de football de la Ligue des champions proposé. Et cela semble maintenant être vrai après que Torres a expliqué sa décision au point de vente espagnol AS.

“On m’a parlé de l’intérêt de Tottenham, mais j’ai toujours eu à l’esprit que je voulais continuer à Villarreal”, a déclaré le Un joueur né à Villarreal a déclaré à l’AS.

« Mon idée était de vivre une saison palpitante [after qualifying for the Champions League].Je voulais rester chez moi et à Villarreal. Ce fut une décision rapide. Je suis content de la décision que j’ai prise. Personnellement, j’ai une très belle saison devant moi car ce sera mes débuts en Ligue des Champions.

« Toutes les décisions sont respectables, je voulais rester. Je suis content de la décision que j’ai prise, mon idée était de rester à la maison et j’en suis content.

LIRE LA SUITE: Six des meilleurs: les plus grandes victoires de l’Angleterre en éliminatoires de la Coupe du monde