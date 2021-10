Paratici a un plan urgent pour Tottenham en janvier pour remédier à la « pression » majeure de Nuno

Tottenham fera d’une nouvelle signature offensive une priorité pour la prochaine fenêtre de transfert de janvier, selon un rapport.

Les Spurs ont un éventail passionnant de talents offensifs, mais Harry Kane et Son Heung-min sont sans doute les joueurs les plus vitaux. En effet, le couple s’est brillamment lié ces dernières saisons. Ils sont désormais le duo d’attaquants le plus prolifique de l’histoire de la Premier League.

Les Spurs ont lutté pour les buts cette saison plus que la saison dernière, au milieu d’un changement de tactique.

En fait, Kane n’a inscrit que son premier but de la saison en Premier League à Victoire 3-1 de dimanche sur Newcastle. Son a également marqué dans ce match et il en a marqué quatre en championnat.

Lucas Moura et Tanguy Ndombele représentent d’autres joueurs sous une forme solide. Pourtant, Kane and Son fournira l’essentiel des buts.

Selon le journaliste de Football London Alasdair Gold, un nouvel attaquant est une priorité pour Tottenham, dirigé par le chef des transferts Fabio Paratici.

« Absolument. Dane Scarlett aura des minutes ici et là jusque-là, et cela aidera le développement du jeune de 17 ans », a écrit le journaliste dans un Q&R.

«Mais c’est un domaine de l’équipe où trop de pression est exercée sur deux joueurs pour partager la charge et à Kane and Son, ce sont des joueurs qui sont trop importants pour perdre à cause des blessures par abus.

« Ensuite, il est question de cette question séculaire de trouver un attaquant de la qualité requise dans la fenêtre de janvier qui est prêt à venir jouer le remplaçant de Kane. »

Kane a tenté de quitter Tottenham cet été pour Manchester City, mais n’a pas réalisé son souhait.

Mais alors que Tottenham vise un nouvel attaquant, le doute persiste sur la durée pendant laquelle Kane restera à Tottenham. Il est possible que le capitaine anglais relance son départ en janvier, en fait.

Tottenham vise le transfert de la star du PSG

Quant à savoir qui les Spurs pourraient signer en janvier, L’attaquant du Paris Saint-Germain Mauro Icardi serait sur leur radar.

L’attaquant argentin est tombé dans la hiérarchie à Paris suite à l’acquisition de Lionel Messi, qui fait partie du trio idéal des géants français avec Neymar et Kylian Mbappe.

En conséquence, Icardi pourrait envisager son avenir après avoir atteint deux chiffres lors de chacune de ses deux saisons précédentes dans la capitale française.

Cette saison, l’attaquant a marqué trois buts en 11 matchs.

Cependant, ce n’est pas seulement Tottenham qui envisage de le signer.

