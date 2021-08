Paratici avance avec le milieu de terrain de 26 millions d’euros qui approche à grands pas de Tottenham

Fabio Paratici progresse dans ses discussions avec Cagliari sur la possibilité que Tottenham signe Nahitan Nandez, selon des informations.

Jusqu’à présent, lors de son premier été en tant que directeur général de Tottenham, Paratici a supervisé les signatures de Pierluigi Gollini, Cristian Romero et Bryan Gil. Cependant, d’autres pourraient encore être en route. Les Spurs envisagent toujours de renforcer la colonne vertébrale de leur équipe.

Un défenseur supplémentaire pourrait être requis, tandis qu’un attaquant deviendrait une priorité si Harry Kane devait partir. À l’heure actuelle, cependant, la zone sur laquelle Paratici se concentre est le milieu de terrain central.

La star de Cagliari, Nandez, est récemment devenue une cible pour les Spurs, après des liens antérieurs avec Leeds. West Ham a également rejoint la course pour sa signature après l’effondrement d’un transfert à l’Inter.

Mais il semble que Tottenham reste en pole position pour l’international uruguayen. En fait, Calciomercato.it affirme que Paratici est en négociations avec Cagliari pour Nandez, qui semble désormais plus susceptible de passer en Premier League que de rester en Serie A.

Ils travaillent pour trouver un accord sur une formule de prêt avec obligation d’achat. Tottenham pourrait payer jusqu’à 6 millions d’euros pour prendre Nandez pour la saison 2021-22, avant qu’un paiement supplémentaire de 20 millions d’euros ne soit requis pour rendre le transfert permanent – ​​selon certaines conditions.

Calciomercato affirme que l’accord semble « proche » d’être conclu et Nandez « approche à grands pas » Tottenham.

Une fois de plus, Paratici a utilisé sa connaissance du marché de la Serie A pour renforcer provisoirement l’équipe de Nuno Espirito Santo. Gollini et Romero sont également arrivés d’Italie, ayant tous deux joué pour l’Atalanta la saison dernière. Le défenseur de Bologne Takehiro Tomiyasu et la paire de la Fiorentina Dusan Vlahovic et Nikola Milenkovic ont également été sur leur radar.

Ce dernier est définitivement hors du menu pour le moment, cependant, après avoir signé un nouveau contrat à Florence.

Mais un accord qui semble plus susceptible de se conclure avec succès pour Tottenham est celui de Nandez.

Le joueur de 25 ans a disputé 72 matches en deux saisons avec Cagliari après son arrivée en Europe en provenance de Boca Juniors. Il est international à part entière pour l’Uruguay depuis 2019 et compte 67 sélections à son actif.

Nandez pour remplacer Ndombele ?

La nouvelle de la poursuite de Nandez par Tottenham intervient après qu’il a été rapporté que Tanguy Ndombele cherchera à quitter le club cet été.

Selon Football Insider, Ndombele a informé Daniel Levy qu’il souhaitait démissionner. Ils écrivent que la signature du record de Tottenham a son avenir très en suspens. Avec moins de deux semaines restantes dans la fenêtre, il aurait voulu déménager avant la fermeture de la fenêtre le 31 août.

Le milieu de terrain français était absent alors que l’équipe de Nuno battait Man City lors de son premier match. En tant que tel, la signature de 55 millions de livres sterling en 2019 aurait l’impression qu’il n’a plus d’avenir au club. Son absence contre City semble avoir mis les choses au point.

Il a apparemment clairement exprimé sa position plus tôt dans l’été. Cela a été un facteur clé de son omission.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

En conséquence, il a apparemment été exclu des plans de Nuno même s’il est en forme et disponible pour jouer. Il n’a pas non plus été inscrit en tant que joueur pour la Ligue Europa Conference, qui débute jeudi soir. Et même si les Spurs alignent une équipe affaiblie, l’ancien Lyonnais ne fera pas partie de l’action.

Trouver un acheteur, cependant, ne sera pas facile. Il est rapporté que les Spurs préféreraient une vente au comptant, mais trouver quelqu’un pour dépenser même la moitié de leur investissement pourrait ne pas être facile.

LIRE LA SUITE: Tottenham, les implications de Kane notées après la révélation de Lewandowski secoue le Bayern