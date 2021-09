Paratici décroche l’or alors que Tottenham s’approche d’un accord de 17 millions de livres sterling en janvier pour la star de l’Ajax

in

Le directeur du football de Tottenham, Fabio Paractici, serait sur le point de conclure un accord avec l’Ajax sur la signature du défenseur Jurrien Timber, selon un rapport.

La célèbre académie néerlandaise a été une riche production au fil des ans et a de nouveau porté ses fruits récemment. En effet, Matthijs de Ligt, Frenkie De Jong et Donny Van de Beek ont ​​été prisés ces dernières années.

Et maintenant, Timber semble être la prochaine exportation à gros revenus, avec un certain nombre de clubs qui suivent le joueur de 20 ans. Il s’est rapidement imposé, commençant leurs quatre matchs d’Eredivisie jusqu’à présent dans la nouvelle saison. L’arrière droit semble être quelqu’un dont le stock ne fera que continuer à augmenter dans les mois et les années à venir.

Ainsi, il a été rapporté la semaine dernière que les deux Chelsea et Tottenham avaient ajouté Timber à leur liste de personnes recherchées. En effet, Timber est tout aussi habile à jouer au cœur de la défense.

Et le PSG, Monaco, Lyon, le Borussia Dortmund et l’Ajax aiment aussi ce qu’ils voient chez le joueur.

Selon Todofijaches, cependant, c’est Tottenham qui a fait le premier pas. Le média espagnol affirme que Paractici est déjà en pourparlers avec des responsables des géants néerlandais. De plus, ils déclarent qu’il est proche d’un accord.

Ils déclarent que l’Ajax recherche 20 millions d’euros pour le défenseur, les frais de 17 millions de livres sterling ne prouvant aucun problème pour le nord de Londres.

Japhet Tanganga et Eric Dier ont débuté en tant que demi-centre samedi alors que l’équipe de Nuno Espirito Santo a reçu une leçon brutale de Crystal Palace.

Le carton rouge de Tanganga n’a certainement pas aidé les choses – et sa prochaine suspension pose un problème.

En effet, notre fonctionnalité détaillant les trois joueurs que Nuno doit hacher après la défaite explique les problèmes auxquels il est confronté.

Timber ne sera pas en mesure de résoudre ces problèmes immédiatement. Cependant, sa signature en janvier s’avérerait utile pour Nuno alors qu’il cherche à terminer la saison avec succès.

Charpente est sous contrat avec l’Ajax jusqu’en 2024 et Paratici espère agir maintenant avant que ses collègues prétendants ne lancent des mouvements.

Houssem Aouar dévoile ses objectifs de carrière

Houssem Aouar, quant à lui, a parlé de ses ambitions de carrière alors que Tottenham continue d’être lié à un swoop.

Aouar est un meneur de jeu de 23 ans avec une sélection senior pour la France au niveau international. Il a tendance à opérer au centre mais peut aussi jouer au CAM ou sur l’aile gauche si besoin.

Aouar a récemment dévoilé ses aspirations professionnelles à Lyon et a suggéré qu’il était heureux de rester.

«En tant que Lyonnais, pouvoir jouer au football en Ligue des champions dans ce stade est quelque chose dont j’ai encore besoin. Tout cela se résume aux qualifications cette saison », a-t-il déclaré.

« Ensuite, j’aimerais gagner un trophée, car c’est ce qui me manque le plus dans ce club.

« Je suis pleinement concentré sur Lyon. Jouer à nouveau la Ligue des champions avec mon club natal est un objectif et un rêve pour moi. »

