Paratici espère amener l’impressionnant Suédois Mattias Svanberg à Tottenham alors que les pourparlers des agents suggèrent un déménagement

Tottenham aurait « rassemblé des informations » sur la star de Bologne Mattias Svanberg, la situation commençant à inquiéter l’équipe de Serie A.

Le milieu de terrain dynamique attire l’attention en Italie au milieu de performances impressionnantes cette saison. Devenu un habitué de leur équipe, Svanberg a inscrit trois buts et deux passes décisives en 17 débuts de Serie A cette saison. En effet, il fait partie intégrante de l’équipe de Sinisa Mihajlovic alors qu’ils envisagent de terminer dans la première moitié cette saison.

Cependant, à seulement 18 mois de son contrat, Bologne sait qu’il doit agir rapidement pour attacher Svanberg.

En effet, il semble que les vautours commencent rapidement à tourner en rond pour le jeune de 22 ans. En tant que tel, des rapports l’ont fortement lié à un déménagement à Tottenham, tandis que la semaine dernière, il a été suggéré qu’Arsenal était apparemment enthousiaste.

Les goûts de l’AC Milan et de l’Inter Milan ont également été liés aux mouvements de janvier.

À cette fin, Bologne a apparemment un prix sur sa tête si ses prétendants venaient l’appeler.

Maintenant, selon Calciomercato, c’est Tottenham qui mène la charge. Ils affirment que le réalisateur Fabio Paratici commence à rassembler des informations sur le joueur et à découvrir ce qu’il en coûterait pour l’attirer vers les Spurs.

Conte un grand fan de Mattias Svanberg

Ils affirment que l’équipe d’Antonio Conte devient de grands admirateurs du joueur et surveillera de près sa situation.

Bologne, cependant, espère toujours le persuader de rester.

Selon l’article, le représentant de Svanberg se rendra en Italie pour des entretiens urgents sur le joueur la semaine prochaine. Et ils laissent entendre que l’agent Martin Dahlin est prêt à entendre quelle proposition Bologne a mis sur la table avant de conseiller son client.

En effet, une option qui pourrait bien prévaloir est que Svanberg s’engage dans un nouvel accord jusqu’en 2025. Cependant, au sein de celui-ci se trouvera un accord permettant au milieu de terrain de partir pour un montant fixe à l’été 2023.

Si cela devait arriver, la sortie immédiate de Svanberg serait évitée. Cependant, jusque-là, les Spurs restent très dans la course pour débarquer le talent suédois.

Kessie a conseillé de snober Tottenham

Svanberg n’est pas le seul milieu de terrain que les Spurs semblent chasser d’Italie, avec Franck Kessie également dans leur viseur.

Le général de milieu de terrain, 25 ans, devient rapidement l’un des agents libres les plus convoités du football. Kessie est sans contrat l’été prochain et, comme on pouvait s’y attendre, ne manque pas de prétendants et de clubs qui se précipitent pour signer l’homme de l’AC Milan.

Et avec les Spurs prêts à payer le prix fort pour le débarquer, un rapport affirme Kessie est sur le point d’accepter le déménagement.

Le grand Milan Massimo Ambrosini a exhorté Kessie à réfléchir à deux fois avant de quitter le navire.

« J’ai tout le respect pour les décisions professionnelles des autres joueurs », a déclaré Ambrosini, via le Manchester Evening News. « Tout ce que je peux dire, c’est que ces clubs qui peuvent offrir un salaire plus élevé ne sont pas d’un niveau plus élevé que Milan.

« La chance de ramener 8 M€ à la maison au lieu de 6 M€ ne devrait pas être la priorité si vous êtes heureux, sinon, là où vous êtes déjà. Il ne devrait pas considérer Milan comme un club de niveau secondaire.

Il reste à voir si Kessie écoute les conseils, beaucoup s’attendant toujours à ce que le joueur parte.

