Paratici et Tottenham travaillent sur un accord pour l’attaquant du “bélier”

in

Tottenham Hotspur travaille sur un plan pour tenter d’attirer l’attaquant d’Aston Villa Ollie Watkins dans la capitale l’été prochain, selon un rapport en Espagne.

Watkins a été un énorme succès à Villa Park depuis son déménagement de Brentford en septembre. Dean Smith a payé des frais initiaux de 28 millions de livres sterling, passant à 33 millions de livres sterling pour le joueur de 25 ans.

Quelques sourcils ont été levés face à l’argent que Villa a payé pour le n ° 9 né à Torquay, mais la foi de Smith a été remboursée.

Watkins a marqué 16 buts et récolté cinq passes décisives en 44 matchs pour les Villans et un certain nombre de clubs ont pris note de ses progrès.

Le patron de Liverpool Jurgen Klopp est un admirateur confirmé de Watkins et a confirmé en avril son goût pour l’attaquant.

“Ollie est un attaquant vraiment, vraiment talentueux”, a déclaré Klopp.

“Évidemment, le manager le connaissait d’avant et c’était une très bonne signature. Toute la ligne d’attaque de Brentford était exceptionnelle lors de la saison de championnat précédente.

« Donc ça lui va très bien, il est fort physiquement donc il peut garder le ballon. Il peut sauter haut, il est très rapide – c’est un bon package. Personne n’a à me rappeler à quel point il est bon.

Maintenant cependant, selon Fichajes, Les Spurs se tournent vers Watkins en vue de faire une offre estivale.

Le directeur sportif Fabio Paratici est à la recherche d’un autre avant-centre. Ils n’ont pour le moment que Harry Kane et l’avenir à long terme de l’Anglais est loin d’être assuré.

Kane cherchait à déménager à Manchester City cet été, mais finissant par rester aux Spurs, en disant: “Je resterai à Tottenham cet été…”

Ce n’était pas un résultat retentissant pour Daniel Levy et il y a des rumeurs que Kane cherchera à repartir l’été prochain si les Spurs ne parviennent pas à toucher à nouveau l’argenterie.

Watkins a marqué contre Tottenham

S’il part, le besoin des Spurs deviendra plus grand. Et l’un des noms sur la liste de Paratici et Levy est Watkins.

Un « profil qui correspond parfaitement au projet sportif que l’équipe a à court et long terme ».

La source suggère également que les Spurs ont été attirés par le “bélier” Watkins par sa “mobilité et sa capacité à générer des espaces”

Les dernières spéculations espagnoles correspondent également aux rapports de mai.

Selon The Sun, les Spurs avaient Watkins et Danny Ings, ironiquement allés à Villa de Southampton, sur leur radar pour remplacer Kane.

C’était quelques jours seulement après que Watkins ait marqué contre les Spurs lors d’une victoire 2-1 à Villa au Tottenham Hotspur Stadium.

LIRE LA SUITE: Tottenham a expliqué pourquoi la cible de West Ham serait folle de se joindre, alors que Liverpool cercle